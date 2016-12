România va lupta pentru locul 5 la CE de handbal feminin

Reprezentativa feminină de handbal a României a ratat, miercuri seară, calificarea în semifinalele Campionatului European din Suedia, după ce a pierdut partida cu Danemarca, scor 17-21 (10-12), în grupa principală II. Astfel, handbalistele tricolore vor juca vineri, de la ora 16.45 (în direct la TVR 2 și TVR HD), cu Germania, în finala pentru locurile 5-6.

Cristina Neagu, căpitanul naţionalei tricolore și prima clasată în ierarhia marcatoarelor, cu 46 de goluri, a concluzionat, la finalul confruntării cu danezele, că nordicele au câştigat partida cu ajutorul a două jucătoare.

„Asta este viaţa. Trebuie să privim înainte. Am făcut nişte meciuri foarte bune la acest Campionat European. N-am avut prospeţime. Ne-au bătut în două jucătoare: portarul (n.r. - Sandra Toft, declarată omul meciului România - Danemarca) și interul stânga (n.r. - Stine Jørgensen). Apărarea nu a funcționat, mintea nu a funcționat. Ele au adunat foarte multă frustrare, antrenorul lor plângea la final. Vă daţi seama câtă frustrare au strâns de anul trecut, când le-am bătut de două ori”, a declarat Cristina Neagu la finalul meciului cu Danemarca, pentru TVR.

Interul stânga al naţionalei a analizat și rezultatele echipei României din ultima perioadă. În luna decembrie a anului trecut, handbalistele noastre au cucerit medaliile de bronz la Campionatul Mondial din Danemarca, după ce au învins reprezentativa Poloniei, în finala mică, cu scorul de 31-22. Din păcate, la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, jucătoarele antrenate atunci de Tomas Ryde nu au trecut de faza grupelor.

„Nu cred că a fost un an rău pentru națională. Ne-am calificat la Jocurile Olimpice, chiar dacă nu am făcut mare lucru acolo, dar am fost prezente. Nimeni nu ne dădea nicio şansă să ne calificăm acolo, nici să facem mare lucru la acest turneu final. Ţinem capul sus, antrenor nou, echipă nouă. Îmi pare sincer rău pentru că îmi doream să jucăm pentru medalii. Am dat tot ce am putut la acest Campionat European”, a încheiat Cristina Neagu, după meci, la TVR.

Denisa Dedu, portarul naţionalei tricolore, a spus că jucătoarele pregătite de Ambros au demonstrat pe parcursul competiţiei că formează un grup puternic: „Ne-am fi dorit să câştigăm, să demonstrăm că putem mai mult... dar asta e, atât s-a putut azi (n.r. - miercuri). Capul sus! Consider că pe parcursul competiţiei am arătat că suntem o echipă puternică şi cred că la următoarele campionate vom accede în fazele superioare. După Olimpiadă, toate echipele au schimbat generaţiile. Mă bucur că ni s-a acordat încredere. Privim spre viitor, cred că vom avea un cuvânt de spus", a spus Denisa Dedu după meci pentru TVR.