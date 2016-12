România va primi penalităţi de 1 milion de euro în Agricultură

Agenţia pentru Plăţi şi Intervenţie în Aagricultură (APIA) a reuşit să achite, pînă la 30 iunie, 492 milioane de euro (92,5%), din subvenţiile pe suprafaţă aferente anului 2008. Potrivit directorului general al APIA, Daniel Constantin, s-a reuşit depăşirea obiectivului estimat la momentul începerii plăţilor, cînd agenţia estima ca va achita 70% din sumă. “S-a muncit intens trei luni de zile, perioadă în care oamenii nu au ştiut cînd este zi sau noapte, şi în condiţii speciale faţă de anul trecut. Am depăşit ce am estimat la 1 aprilie, adică 70%, şi am reuşit să achităm din fondurile care sînt supuse penalizării o sumă pe extrasul de cont de 492 milioane de euro”, a declarat Constantin. El a adăugat că rămîne “amărăciunea” că nu s-a reuşit la efectuarea plăţii pentru 96% din sumă, procent prin care România nu ar fi fost penalizată. APIA ar fi trebuit să achite suma de 537,9 milioane euro, reprezentînd sprijin din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) alocat României pentru finanţarea schemelor de sprijin pe suprafaţă în cadrul campaniei 2008. Daniel Constantin a reiterat faptul că penalităţile pentru plăţile aferente anului 2008 vor fi mai mici decît cele aplicate de CE pentru campania din 2007. El a mai spus că o serie de elemente au contribuit la mărirea procentului de plată în termen comparativ cu anul precedent, printre care introducerea unui element în softul agenţiei şi simplificarea sistemelor de plată către bănci. „Am introdus un element nou în softul agenţiei, adică de blocare a plăţilor duble, însă cel mai important lucru care ne-a ajutat să mărim procentul de plată a fost simplificarea sistemului de plată către bănci. Am ajuns la convenţii bune cu băncile şi împreună putem efectua pînă la 80.000 de plăţi pe zi pentru 80.000 de fermieri, în condiţiile în care anul trecut pentru plata a 10.000 de fermieri erau necesare cîteva zile”, a declarat Daniel Constantin. Acesta a menţionat că astfel se explică volumul mare de plăţi făcute în luna iunie, în condiţiile în care, la începutul lunii, procentul de plată era de circa 45%. Directorul general al APIA a mai spus că instituţia pe care o conduce îşi propune să finalizeze plăţile pe parcursul lunii iulie pentru a primi penalizarea cea mai mică. Ministrul Agriculturii, Ilie Sîrbu, a declarat că penalităţile pe care România le-ar putea primi pentru că nu a finalizat la 30 iunie plăţile pe suprafaţă aferente anului 2008, ar putea fi de circa un milion de euro. “În aceste trei luni (aprilie-iunie - n.r.) s-a lucrat intens şi s-a reuşit achitarea unei părţi importante din sumă. Penalizarea pentru anul acesta va fi de aproape un milion de euro”, a declarat Sîrbu. CE a calculat României penalităţi de 13,9 milioane de euro pentru neachitarea în termen a plăţilor SAPS aferente anului 2007. “Pe viitor nu vor mai fi întîrzieri mari, doar deficienţe mici pe care nu o să le putem controla, lucruri mărunte şi atunci penalizările nu vor mai fi mari”, a adăugat Ilie Sîrbu.