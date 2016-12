România va putea exporta gaze începând cu 2013

România va putea exporta gaze naturale începând cu anul 2013, după eliminarea restricţiilor tehnice, potrivit secretarului de stat în Ministerul Economiei Rodin Traicu. \"Până la sfârşitul acestui an se vor încheia toate probele pentru exportul de gaze\", a declarat, ieri, Traicu. Exportul de gaze nu este posibil în prezent din cauza restricţiilor tehnice. România are o singură conductă de gaze cu Ungaria, prin care în acest moment poate doar importa. Alte două conectări, cu Bulgaria şi Republica Moldova, sunt în construcţie. Conducta de gaze cu Ungaria a fost finalizată în 2010. România are doi producători mari de gaze, Romgaz Mediaş şi OMV Petrom, care asigură două treimi din consum. Diferenţa este importată prin intermediari din Rusia. Oficialii OMV Petrom au spus de mai multe ori în ultimii ani că intenţionează să exporte gaze. Realizatea conductelor de export al gazelor a fost una dintre condiţiile discutate de România cu Fondul Monetar Internaţional şi Comisia Europeană.