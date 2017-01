„România va rata ţintele de deficit în 2010 şi 2011”

Ratingul de ţară al României depinde în mare măsură de consolidarea fiscală şi ar putea fi ridicat anul viitor de Fitch şi/sau Standard & Poor\'s (S&P) în categoria investment grade, 2011 putând aduce astfel o apreciere semnificativă a leului, potrivit unei analize ING. Analiştii băncii anticipează că România va rata ţintele de deficit bugetar în 2010 şi 2011, însă acordurile de împrumut cu Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi UE nu vor avea de suferit, datorită progreselor în privinţa implementării politicii fiscale. Astfel, deficitul bugetar va fi redus, însă nu atât de mult cât se preconizează acum (de la 36 miliarde lei în 2009, la 32 miliarde lei în acest an, respectiv 26 miliarde lei în 2011). „Consolidarea fiscală se află la baza oricărui upgrade al ratingului. Nu anticipăm nicio ridicare a ratingului în acest an, însă, la începutul sau în timpul anului 2011, Fitch şi/sau S&P ar putea urca ratingul în categoria investment grade”, anticipează analiştii ING. Fitch şi Standard & Poor\'s au revizuit, în februarie şi martie, perspectiva ratingului de ţară al României de la „negativă”, la „stabilă”, reflectând încheierea crizei politice de la sfârşitul anului trecut şi reluarea acordului cu FMI. Fitch nu a oferit vreo indicaţie clară privind o posibilă ridicare a ratingului, dar a arătat, la începutul anului, că este improbabil ca România să primească o astfel de decizie în acest an. Totodată, S&P a sugerat că ratingul ar putea fi ridicat în contextul menţinerii unei politici fiscale prudente şi consolidării sectorului financiar, însă a menţionat, de asemenea, că înrăutăţirea acestor elemente ar putea conduce la reducerea calificativului de credit.