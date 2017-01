România, vândută pe 5 miliarde de euro

CREDIT CU FELICITĂRI. Cei care conduc Guvernul României - Fondul Monetar Internaţional (FMI), Comisia Europenă (CE) şi Banca Mondială (BM) - şi-au încheiat misiunea în România şi i-au trasat sarcinile lui Boc până când „stăpânii” ne vor vira ultima tranşă în valoare de 150 milioane de euro, la care s-ar putea adăuga alte 400 de milioane de euro de la Banca Mondială, tot ca împrumut. În acest sens, serviciile Comisiei Europene vor prezenta concluziile vizitei comisarului pentru afaceri economice şi monetare precum şi comitetului economic şi financiar al Uniunii Europene pentru a se consulta cu privire la virarea ultimei tranşe. Plata acestei ultime tranşe ar ridica suma totală acordată României în cadrul acestui program la 5 miliarde de euro. Pentru „efortul” de depus de Boc & Co de a îndeplini toate cerinţele impuse, delegaţia Comisiei Europene a mulţumit, public, autorităţilor române. Până să vină noua tranşă, şeful misiunii FMI în România, Jeffrey Franks, ne-a transmis: „ciocul mic şi joc de glezne”. În traducere, trebuie să strângem şi mai mult cureaua, pentru a putea fi siguri că putem returna banii împrumutaţi fără discernământ de Boc.

BUNĂSTAREA ROMÂNILOR, ÎN AŞTEPTARE. Primul lucru pe care ni l-a transmis omul de la FMI este că România trebuie să se asigure că are bani pentru 2012 înainte de a reduce Contribuţiile Asigurărilor de Sănătate, ceea ce înseamnă, cu alte cuvinte, că românii îşi pot lua adio de la aceste reduceri. „Am discutat cu autorităţile despre reducerea CAS. Am convenit că trebuie să vedem mai multe date fiscale pe 2011, pentru a şti dacă există suficient spaţiu fiscal pentru o asemenea măsură”, a afirmat Franks. Mai mult, Jeffrey Franks a mai spus că „reducerea TVA şi a altor taxe este posibilă doar pe termen lung, în 5 - 10 ani. Mai mult, şeful FMI în România ne-a transmis că ţara noastră riscă să returneze până la 1,5 miliarde euro dacă unele proiecte finanţate din fonduri Uniunii Europene nu sunt finalizate în acest an. Şi, dacă nu era suficient, Franks a mai „decretat” că liberalizarea preţurilor la gaze pentru companii nu poate avea loc mai devreme de 2013, iar pentru populaţie mai devreme de 2015. Şeful misiunii FMI în România a mai afirmat că autorităţile române vor demara, în următoarele luni, vânzarea unor pachete semnificative în companii energetice de stat.

IMPLICAREA FMI, ALARMANTĂ. Despre „colaborarea” FMI cu România, preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Adrian Năstase, scrie pe blogul său că, din informaţiile pe care le deţine, FMI are un plan de măsuri, pe care îl ţine secret, şi care ar conţine un set de măsuri „extrem de dure”, în special în ceea ce priveşte sistemul medical. La rândul său, liderul PSD, Victor Ponta, a declarat că afirmaţiile şefului statului privind conducerile regiilor autonome reprezintă „o mostră de ipocrizie”, acuzând că toţi şefii acestor instituţii sunt, fără excepţie, numiţi politic de PDL şi că Băsescu „s-a reales preşedinte cu banii deturnaţi de la regii”. De asemenea, senatorul PC Dan Voiculescu crede că implicarea „tot mai intensă” a FMI în deciziile macro-economice din România este „alarmantă”, deoarece, după ştiinţa sa, „FMI nu acţionează astfel decât în cazurile disperate”. Pe de altă parte, preşedintele Senatului, Mircea Geoană, a criticat Guvernul că nu a răspuns unei solicitări a Senatului de a veni în faţa legislativului pentru a prezenta şi dezbate deciziile cu privire la angajamentele României faţă de UE şi va adresa o nouă astfel de solicitare premierului.