România, văzută prin ochii unui regizor bosniac

Agitaţia cotidiană sau rutina ne lasă, adeseori, prea puţin timp sau disponibilitate să mai acordăm atenţie unor lucruri pe care le considerăm garantate sau asigurate. Rareori mai putem descoperi noi faţete ale acţiunilor, locurilor, persoanelor care ne-au intrat în obişnuinţă. Dacă am avea şansa de a reinventa sau vedea cu alţi ochi realităţile de zi cu zi, poate viaţa noastră ar fi mult mai interesantă şi chiar mai relaxantă. Cei care ne vizitează pentru prima dată sau chiar la intervale lungi de timp pot sesiza cu mai multă uşurinţă transformările şi schimbările prin care trece societatea română. Iar viaţa trăită sau apreciată prin ochii unui artist capătă de cele mai multe ori valenţe surprinzătoare pentru restul dintre noi.

Sasa Losic este un compozitor şi cîntăreţ bosniac care se bucură de popularitate şi apreciere la nivel internaţional. Cariera sa de 30 de ani a dovedit ascensiune constantă. Alături de trupa sa, „Plavi Orkestar”, în traducere „Orchestra Albastră”, Sasa Losic a lansat albume vîndute în peste cinci milioane de exemplare în lumea întreagă. În enciclopediile muzicale, Sasa Losic şi trupa sa sînt catalogaţi drept un fenomen cultural al anilor 1980 şi 1990. În muzica sa, nu puţini spun că regăsesc sufletul Balcanilor. În viitorul său album, a cărui înregistrare coincide cu aniversarea a 25 de ani de la absolvirea şcolii generale, artistul vrea să captureze toate schimbările prin care au trecut Balcanii în ultimii ani. Moartea unui regim şi transformarea unei societăţi redate prin perspectiva muzicii pop este o provocare cît se poate de interesantă. Inspirat de provocarea la care se supune Sasa Losic, regizorul Pjer Zalica (se citeşte Pier Jaliţa) a început filmarea unui documentar itinerant pe muzica prietenului său. Filmul va avea zece episoade care îl vor purta pe spectator prin Balcani, iar o escală importantă este România. Realizarea acestui documentar urmăreşte aceste vremuri de schimbări furioase în care se ciocnesc noi realităţi ale tranziţiei lipsite de repere şi adoptarea treptată a unor noi valori sau concepte de etică, morală şi estetică.

Reporter: Viitorul dvs. film este parţial filmat în România. Este pentru prima dată cînd aţi vizitat ţara mea?

Pjer Zalica: Da. Dar ştiam foarte multe lucruri despre România de pe vremea Iugoslavei. Ştiam despre regimul dictatorial şi influenţat de această impresie, mă aşteptam la o atmosferă sumbră şi tristă. Acum, sînt sigur că în cazul în care aş fi vizitat România în acele vremuri, tot aş fi fost uimit de frumuseţea sa. Este o ţară uimitoare. E drept că am vizitat ţara la momentul potrivit, primăvara. Cîmpiile erau lucrate, verzi sau galbene. Apoi am ajuns la Bucureşti, care e un oraş imens. Să spun drept, mă aşteptam la o capitală provincială mai mică. Are însă potenţialul să devină o adevărat metropolă. Dar nu ştiu dacă acest lucru este bun sau rău. În opinia mea, acesta este un lucru rău. Poate în perspectiva dezvoltării ţării şi a condiţiilor de viaţă ale oamenilor ar putea fi un lucru pozitiv. Următorul lucru care mi-a atras atenţia au fost firele de pe stîlpi. În viaţa mea nu am văzut atît de multe fire. Şi nu ştiu ce să cred despre Casa Poporului. Este, cu siguranţă, o clădire uimitoare. Nu pot spune dacă este frumoasă, înfricoşătoare sau urîtă. Este pur şi simplu imensă. Am întîlnit oameni foarte interesanţi în cadrul Muzeului de Artă Contemporană. M-am simţit foarte bine în România, am lucrat foarte bine. Am avut aici revelaţia că nu voi putea să-mi îndeplinesc obiectivul, pentru că este un subiect mult prea amplu. Nu vreau să extrapolez, dar poate că am rămas cu o impresie bună pentru că am întîlnit oamenii potriviţi. Trebuie însă să menţionez că toate firele alea de pe străzi nu cred că sînt în totalitate necesare. Mi se pare interesant că sînt atît de multe, dar sper ca într-un an, doi să dispară. Cea mai bună impresie mi-a făcut-o Muzeul de Artă Contemporană, care este o instituţie fabuloasă, iar directorul său m-a uimit.

Rep.: Aceste fire sînt un semn al evoluţiei rapide prin care trece societatea. România era una dintre cele mai izolate ţări ale Europei, iar acum este conectată la restul lumii.

P.Z.: Directorul Muzeului de Artă Contemporană, Mihai Oroveanu, mi-a explicat foarte multe lucruri care se întîmplă în România şi am înţeles multe. Este o persoană extraordinară. De exemplu, l-a invitat pe Braco Dimitrijevic (se citeşte Braţo Dimitrievici) din cadrul asociaţiei Artiştii Contemporani de la Sarajevo, cel mai important artist din Bosnia-Herţegovina, autorul unei serii de sculpturi Trecătorul obişnuit, expusă la Galeria Tate, în urmă cu vreo 30 de ani. Acesta a avut o expoziţie în cadrul Muzeului de Artă Contemporană. Dar cea mai impresionantă întîmplare care mi s-a întîmplat şi avea legătură cu România a avut loc acum vreo 15 ani. Îmi prezentam un film în cadrul Festivalului de Film din Tunis. După premieră, un bărbat s-a apropiat de mine şi s-a prezentat drept ambasadorul Românei şi cel care l-a împuşcat pe Ceauşescu. A mai spus că este arhitect de profesie şi că filmul meu i s-a părut excelent. Am fost uluit de această întîmplare...

Rep.: Era, probabil, Gelu Voican Voiculescu...

P.Z.: Da, cred că acesta era numele său. Şi directorul Muzeului de Artă Contemporană era gelos că l-am întîlnit. Foarte amuzant...

Rep.: Există vreun semn similar al schimbărilor profunde care se petrec la Sarajevo?

P.Z.: Sînt foarte multe şantiere de construcţii. Ceea ce este şi un semn bun şi unul rău. La Sarajevo sînt vreo 40 - 50 de şantiere de construcţii de mare amploare, iar procesul de reconstrucţie este aproape finalizat. Condiţiile de viaţă sînt tot mai bune. Pe de altă parte, Sarajevo începe să arate tot mai mult ca alte oraşe ceea ce nu este tocmai o soluţie bună. Fie că te afli la Moscova, Paris sau Amsterdam vezi mai mult sau mai puţin aceleeaşi clădiri gigantice de sticlă. Ar trebui păstrat acel ceva unic fiecărui mare oraş. Sper ca Sarajevo să găsească o cale de a păstra esenţa unicităţii sale. Problema este că oamenii nu mai vor să locuiască pe acele străduţe înguste şi în casele modeste, specifice oraşului. Sper să reuşim să fim capabili să păstrăm această combinaţie unică de arhitectură orientală şi austro-habsburgică şi atmosfera balcanică, ce nu prea îşi are locul în noua Europă. Şi cel mai important lucru: oamenii să rămînă deschişi şi comunicativi cu restul lumii. Oamenii fac adevărata ambianţă şi acest lucru mi-a plăcut cel mai mult şi în România.