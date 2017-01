România visează la turneul final

Naţionala de volei masculin a României s-a impus şi în al doilea meci jucat împotriva Marii Britanii, sâmbătă, în Sala Sporturilor din Constanţa, cu scorul de 3:2 (22:25, 25:21, 20:25, 30:28, 15:13), după 3:0 vineri. A fost o partidă maraton, care s-a încheiat după două ore şi jumătate de joc, cu succesul formaţiei care s-a concentrat mai bine pe finalul ultimului set. Cele două echipe şi-au împărţit perioadele de dominare, atât pe parcursul meciului, cât şi în fiecare set în parte. De exemplu, în primul set, România a condus cu 22:18, dar nu a mai reuşit să câştige niciun punct, după ce a intrat Mark McGivern la serviciu. La scorul de 2:1 la seturi, tricolorii au ratat o minge de set, la 24:23, apoi au salvat patru mingi de meci şi au câştigat parţialul al patrulea cu 30:28! Evoluţia scorului în setul decisiv a fost asemănătoare celei din seturile anterioare: 3:4, 7:4, 7:7, 11:7, 12:12, 15:13 şi punct final după 150 de minute de la primul fluier. „A jucat mai bine Marea Britanie sâmbătă, dar şi noi suntem de vină, pentru că în primul set am jucat foarte bine, dar l-am pierdut! Am avut nouă mingi recuperate, la care ne-am apărat foarte bine, dar nu am făcut niciun punct. Apoi au crescut şi ei în joc şi a început chinuiala. Am avut şi puţin noroc, dar şi el face parte din sport”, a declarat Stelian Moculescu, selecţionerul României. „A fost un meci foarte greu, într-o perioadă foarte încărcată pentru noi. S-a simţit oboseala, dar şi mentalitatea tipic românească, de a ne culca pe o ureche atunci când conducem”, a opinat Adrian Gontariu, care a jucat în locul lui Laurenţiu Lică de la începutul setului secund. Jucătorul lui VfB Friedrichshafen nu este complet refăcut după accidentare, însă nu a jucat rău la prima sa apariţie pe teren după două luni. „A fost mult mai greu decât vineri, dar pe undeva era normal să apară un pic de relaxare”, a spus Dan Borota. „Evoluţia noastră a fost mai bună decât cea de vineri. De aceea suntem foarte dezamăgiţi pentru înfrângere. Am fost aproape de victorie în al doilea meci, însă România a fost superioară”, a declarat căpitanul naţionalei britanice, Benjamin Pipes.

Au evoluat - România (antrenor Stelian Moculescu): Bartha - Lică, Began, Laza, Chiţigoi, Borota şi Călin - libero (au mai jucat: Gontariu, D. Pavel şi Teotoc); Marea Britanie (antrenor Harry Brokking): Pipes - Haldane, Bennett, McGivern, Plotyczer, Pink şi Hunter - libero (au mai jucat: French, Benson şi O\'Malley).

Tot în Grupa A, la Madrid, Spania a învins de două ori Slovacia, cu 3:1 şi 3:2. Rezultate din Grupa B: Turcia - Grecia 3:1 şi 3:1; Portugalia - Austria 3:0 şi 3:1.

Clasament Grupa A

1. ROMÂNIA 8 6 2 21:13 14

2. Spania 8 5 3 18:15 13

3. Marea Britanie 8 3 5 15:16 11

4. Slovacia 8 2 6 11:21 10