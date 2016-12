"România votează! Avem pe cine?"

15:41:18 / 10 Decembrie 2016

Aleg PSD

UsR nu inseamma nimic in politica! Nu se.stie ce doctrina are nu are nici un plan pt ca VOI romanii sa traiti mai bine.USR nu are nici o solutie pentru postul de prim ministru si merge pe mana unui sobolan oparit pe nume ciolos care nu a condus guv ZERO cel mai slab guv din istorie...Si totusi acest USr si a dat arama pe fata atunci cand PSD ALDE ...UDMR!!! Si Minoritatile au propus marirea de sal a prof si medicilor dar sau opus....USR PMP PNL au parasit sala Ma animalelor nu vedeti ca astora mafioti astia basisti li se rupe de voi si tot pe ei vreti sa i votati..Astfel de partide mafiote sprijinite de Soros ni au ce cauta in viitoru parlament. Asa ca nu i votati .Vreti un partid liberal adevarat ? ATUNCI VOTATI CU ALDE a.lui Tariceanu