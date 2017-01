România vrea o medalie în sportul rege al asiaticilor!

O singură zi a mai rămas pînă la debutul celui mai mare eveniment sportiv al anului, Jocurile Olimpice de la Beijing, iar din delegaţia României cea mai grea misiune pare a fi cea a sportivilor de la tenis de masă. Sportul cu minge de celuloid este rege în China, iar cei patru sportivi prezenţi la Beijing ştiu acest lucru. Dintre naţiunile prezente la competiţie, ţara noastră este singura care nu are jucători asiatici naturalizaţi. În ciuda acestor inconveniente, constănţencele Eliza Samara şi Iulia Necula, arădeanca Daniela Dodean şi bistriţeanul Adrian Crişan speră să facă o figură frumoasă. „Sper să facem un rezultat cît mai frumos. Ne-am pregătit foarte bine în ultima perioadă, iar eu mă simt într-o formă foarte bună. Sper să rămîn aşa pînă la începerea concursului şi să-mi iasă şi o medalie”, a spus Daniela Dodean, singura care a reuşit să înveţe cîteva cuvinte în chineză: „Ştiu să număr şi să salut în chineză. Nu am învăţat mai mult. Sper să mă ajute acest lucru cît de cît”. Deşi nu îndrăzneşte să viseze la o medalie, antrenorul constănţean Viorel Filimon este sigur că sportivii nu vor dezamăgi la Beijing. „Toeretic, fiecare are şansa lui, dar practic o să vedem cînd se termină. Aşa cum au făcut-o la mai toate competiţiile mari, cînd am plecat cu sufletul mai strîns, fetele noastre, ca şi Adrian Crişan, se vor autodepăşi cu siguranţă şi vom reuşi să facem un rezultat destul de bun. Nu ştiu dacă vom lua medalie, mai ales că este un sport asiatic şi jucăm la ei acasă”, mărturiseşte Filimon, care şi explică de ce misiunea românilor în acest sport este grea: “Sînt nu mai puţin de opt echipe din Asia cu sportivi clasaţi în primii 40 ai lumii. Noi o avem pe Dana Dodean, care este undeva pe acolo şi vă daţi seama că este greu la o medalie. O medalie ar fi o surpriză nu numai pentru România, ci şi pentru oricare altă ţară care nu face parte din Asia”. În vîrstă de doar 18 ani, Eliza Samara este cea mai tînără componentă a echipei “tricolore”, însă nu vede asta ca pe un dezavantaj. „Nu trebuie să privim ca un dezavantaj faptul că sîntem foarte tinere. Bineînţeles că ne va fi greu să evoluăm în faţa unor jucătoare mult mai experimentate decît noi, dar asta nu înseamnă că trebuie să renunţăm să jucăm. Avem şi noi şansa noastră. Eu am sentementul că va ieşi bine pînă la urmă”, spune optimistă Eliza, care visează la medalia olimpică de cînd a obţinut calificarea la Beijing.

Culoar spre sferuri

Competiţia de tenis de masă va începe pe 13 august, iar tragerea la sorţi a grupelor va avea loc astăzi, de la ora 10.00, ora României. Primele patru favorite, China, Singapore, Hong Kong şi Coreea de Sud vor fi capi de serie, urmînd ca restul de 12 echipe să fie împărţite în cele patru grupe, după “regula şarpelui”. România fiind cea de-a 13-a favorită va evita să înfruntre în cadrul grupelor pe campiona mondială en titre, China. „Cum noi sîntem pe poziţia 13 în mod sigur nu vom juca în grupe cu China şi Singapore. Dacă ne vom mobiliza, vom reuşi să ajungem în sferturi”, a spus Filimon.