România vrea să atragă 100.000 de turiști ruși până în 2017

14:36:40 / 02 Februarie 2016

Zau ?

Pitipoanca asta , care a frecat ridichea , stim noi cui , este specialista in morocani , nu in rusi . Are cam aceleasi apucaturi ca si Corina , chelareasa lui Martin . Spune ca vrea 100 000 de rusi in Romania . Ca inceput ... Sa intelegem ca doreste undeva , o cifra de 20- 30 de milioane de rusi , in acest spatiu ? Nu de alta , dar parintii , matusile si bunicii balabustei , i-au mai adus pe rusi la noi in 1944 ...