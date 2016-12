România vs. Prognoza: 3% - 0

Creşterea economică a României a fost, probabil, foarte apropiată de 3% în 2013, peste estimarea Guvernului, ca urmare a recuperării consumului în trimestrul al patrulea, a declarat ieri ministerul delegat pentru Buget, Liviu Voinea. „ După primele nouă luni avem un avans de 2,7%, iar pentru sfârşitul anului va fi între 2,5 şi 3%. Dacă am avut o recuperare a consumului, şi avem motive să credem că am avut, mai ales în decembrie, atunci putem ajunge mai aproape de 3%“, a declarat Voinea, la o conferinţă organizată de Euromoney la Viena. Potrivit spuselor sale, Guvernul de la Bucureşti vrea ca Fondul Monetar Internaţional să aprobe două evaluări ale acordului preventiv al României, cel mai probabil în primăvară, „după ce preşedintele Traian Băsescu a refuzat să semneze, din cauza unei dispute asupra introducerii unei accize la carburanţi, documente care încheiau evaluarea derulată la finele anului trecut de FMI“. Precedenta scrisoare de intenţie şi una nouă, care ar urma să fie discutată în ianuarie, ar trebui să fie aprobate împreună în primăvară, a mai punctat Voinea: „Nu este nicio suspendare a acordului; el rămâne funcţional. Chiar şi în absenţa unei scrisori aprobate, implementăm toate măsurile. Acelaşi lucru este valabil şi pentru memorandumul cu UE, care nu are nicio problemă, deoarece evaluările lor sunt la câte şase luni, iar în ianuarie va fi prima“.