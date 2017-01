România, vulnerabilă la criza globală

România se numără printre ţările din regiunea EMEA, care cuprinde Europa, Orientul Mijlociu şi Asia, cu cea mai mare expunere la riscurile asociate extinderii şi intensificării perioadei actuale de reducere accentuată a volumului de lichidităţi de pe pieţele monetare, potrivit Standard&Poor\'s (S&P). Astfel, România ocupă locul cinci în clasamentul statelor care riscă să fie puternic afectate de o potenţială menţinere, pentru o perioadă mai îndelungată, a condiţiilor actuale severe de creditare, cu 0,7 puncte, după Letonia (1,3 puncte), Islanda (1,2 puncte), Bulgaria (1 punct) şi Turcia (0,8 puncte), potrivit Indicelui Vulnerabilităţii Lichidităţilor (IVL), calculat de S&P şi inclus în raportul \"În ce direcţie se îndreaptă ratingurile ţărilor din EMEA, pe măsură ce ciclul creditelor are o evoluţie defavorabilă?\". Indicele reflectă rezistenţa celor 15 state analizate la condiţiile defavorabile de pe piaţă.

La polul opus se situează Rusia (-2 puncte), Egipt (-1,4 puncte), Ucraina (-1,4 puncte) şi Cehia (-0,9 puncte), cel mai puţin afectate de fluctuaţiile pieţelor de capital. \"Pînă în prezent nu am modificat niciun calificativ şi nicio perspectivă a vreunui rating de ţară în urma înăspririi condiţiilor financiare. În orice caz, în ultimele 24 de luni am revizuit în sens negativ calificativele sau perspectivele unor ratinguri de ţară incluse în acest raport, unde am observat deteriorarea indicatorilor fundamentali ai pieţelor de credite\", a declarat Moritz Kraemer, analist de credite la S&P. Pe de altă parte, grupul ţărilor cu o expunere mai slabă la astfel de riscuri a beneficiat de îmbunătăţirea ratingurilor în perioada de maturitate a ciclului de credite. La calcularea indicelui, S&P ia în calcul mai mulţi indicatori consideraţi relevanţi pentru apariţia unor crize în sectorul de creditare, cum ar fi datoria naţională ca pondere din PIB, datoria externă brută necesară raportată la contul curent, ponderea deficitului de cont curent finanţată prin investiţii străine directe sau aprecierea monedei naţionale în termeni reali în 2007, raportată la media anilor \'90. \"Plasarea unei ţări în categoria grupului vulnerabil nu semnalează o revizuire a ratingului în sens negativ, exact cum nici apartenenţa la grupul opus nu presupune o îmbunătăţire ulterioară a calificativului\", a spus Kraemer. S&P a acordat României ratingul \"BBB minus\".