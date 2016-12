România și Germania vor acorda tratament medical soldaților ucraineni

Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a anunțat ieri că România și Germania vor asigura tratament medical pentru soldații ucraineni. ”Astăzi am primit un grup de reprezentanți ai Germaniei pentru anumiți soldați de-ai noștri care necesită tratament și am căzut de acord că în viitorul apropiat vom primi o astfel de delegație și din partea României”, a spus Poroșenko, ieri, în cadrul unei conferințe de presă comune cu șeful statului român, Klaus Iohannis. El a precizat că Ucraina are contracte cu 11 state UE pentru furnizarea de armament defensiv, dar a spus că nu va da nume în acest sens. Liderul de la Kiev a afirmat că ”Ucraina este o țară independentă, suverană și are dreptul suveran de a-și îmbunătăți capabilitățile defensive ale forțelor sale armate. Aici nu e vorba în mod particular de acest conflict, pentru că noi suntem o țară a păcii și eu sunt un președinte al păcii. Vrem să construim un nou sistem de securitate în cooperare cu UE, pentru că noi apărăm aici nu doar suveranitatea și integritatea noastră teritorială, ci libertatea europeană, democrația europeană, valorile europene și securitatea europeană și cred că toți liderii europeni înțeleg pe deplin acest lucru”, a adăugat Poroșenko.

EXERCIȚII MILITARE ÎN CRIMEEA Armata rusă a mobilizat bombardiere strategice Tu-22M3 în peninsula Crimeea, în cadrul unor exerciţii militare, a anunţat, ieri, o sursă militară citată de Sputnik. ”În timpul exerciţiilor care testează pregătirea de luptă a forţelor armate vor fi mobilizate bombardiere Tu-22M3 în Crimeea”, a declarat sursa citată. Aproximativ 1.500 de militari din Districtul Militar Vestic au început, ieri, exerciţii tactice. Rusia a demarat, luni, o serie de manevre militare în regiunea arctică, prin care va fi testată pregătirea pentru luptă a forţelor militare ruse din cadrul Flotei Nordului. Exerciţiile mobilizează 38.000 de militari, 3.360 piese de echipament, 41 de nave, 15 submarine şi 110 avioane şi elicoptere. Manevre tactice aeriene au început şi în Siberia. În timpul acestora, avioane Su-30SM şi Su-25 vor exersa străpungerea apărării aeriene şi atacuri comune asupra reţelelor de comunicaţii în spatele liniilor inamice. Exerciţiile implică 2.000 de militari şi 30 de aeronave. Ministrul rus al Apărării a anunţat în decembrie că intenţionează să organizeze cel puţin 4.000 de exerciţii militare în ţară, în 2015.

SUA au acuzat, luni, Moscova de reprimarea populaţiilor minoritare din Crimeea şi au promis continuarea sancţiunilor impuse Rusiei în urma anexării acestei peninsule ucrainene. ”În cursul anului trecut, Rusia a fost implicată într-o reprimare masivă a minorităților naționale din Crimeea, inclusiv a tătarilor, ai căror membri au fost forţaţi să fugă sau să se ascundă”, a acuzat purtătoarea de cuvânt a Departamentului american de Stat, Jennifer Psaki. ”Aceste acte sunt inacceptabile şi cerem Rusiei să nu comită alte încălcări”, a adăugat ea, dând asigurări, totodată, că ”poziţia SUA cu privire la Crimeea nu s-a schimbat”.

VICTIMĂ COLATERALĂ Locuitorii din oraşul Kostiantinivka, din estul Ucrainei, au fost implicaţi, luni seara, în confruntări violente cu autorităţile regionale, după ce un vehicul militar blindat a lovit mortal o fetiţă de 6 ani. Comandantul poliţiei regionale din Doneţk, Viaceslav Abroskin, s-a deplasat ieri în oraşul Kostiantinivka, pentru a încerca să evite repetarea incidentelor violente de luni seara, când o mulţime furioasă a răsturnat mai multe maşini de poliţie. Potrivit autorităţilor, persoanele care au provocat incidentele violente au fost reţinute, iar militarii responsabili pentru accidentul de luni, soldat cu moartea fetiţei, au fost suspendaţi pe parcursul investigaţiei poliţiei. Kostiantinivka se află la 20 de kilometri de linia de front dintre forţele guvernamentale ucrainene şi cele separatiste. Un armistiţiu încheiat în februarie de părţile implicate în conflict este în general respectat, însă tensiunile rămân intense în oraşele situate în apropierea liniei de front.