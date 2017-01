Romanian Grand Prix, etapa favorită a piloţilor din Class One

Anul sportiv 2008 a adus din nou în Staţiunea Mamaia cea mai spectaculoasă întrecere din lumea bărcilor cu motor, Class One World Powerboat Championship. Organizată de Power Marine, în colaborare cu Primăria şi Consiliul Judeţean Constanţa, a doua ediţie a Class One Romanian Grand Prix a reprezentat un eveniment spectaculos atît pentru spectatori, cît şi pentru echipele participante. La finalul sezonului, piloţii s-au declarat la unison încîntaţi de circuitul de la Mamaia, anunţînd că aşteaptă cu nerăbdare cursa programată anul viitor în România. “Este un circuit fantastic în România! Tuturor ne place cursa de la Mamaia. Noi am avut parte de puţin ghinion în acest an. Eram lideri, dar o elice a cedat şi nu am reuşit să cîştigăm şi titlul european”, a spus campionul mondial Mohammed Al-Marri. “Este excelent! Locaţia este superbă şi abia aşteptăm să ne întoarcem anul viitor!”, a adăugat şeicul Hassan Bin Jabor Al-Thani, pilot al ambarcaţiunii Qatar 96. “Vreau să cîştig anul viitor în România. În cele două grand-prix-uri de la Mamaia am ieşit pe locul al doilea. Acum vreau să cîştig cursa!”, a replicat colegul său, Matteo Nicolini, pilot pe Qatar 95. Cei trei au făcut o scurtă radiografie a sezonului abia încheiat şi au mărturisit ce-şi doresc de la campionatul din 2009. “Sînt mulţumit de ce ne-a oferit 2008. Avem o echipă fantastică, am cîştigat titlul mondial, deci pot spune că tot ce mi-am propus pentru acest an s-a realizat. Nu ne facem probleme pentru anul viitor. Sper să fim cel puţin la fel de buni ca acum şi să ne batem şi în 2009 pentru titlul mondial”, a spus Al-Marri. “Nu a fost un an bun pentru noi! Am început cu acel accident groaznic de la Doha şi am fost nevoiţi să concurăm cu barca de rezervă. Spre sfîrşitul sezonului şi Qatar 9 a fost pregătită să concureze, însă nu avea sens, pentru că oricum, s-au pierdut o grămadă de puncte. Sper doar ca anul viitor să fie mai bun!”, a explicat şeicul Al-Thani, în timp ce Matteo Nicolini a anunţat că îşi propune să cîştige titlul de campion mondial: “A fost un an mai bun, dar doar în ceea ce priveşte etapa din România. Barca parcă a mers cel mai bine acolo. Am făcut cîteva modificări la motor în acest sezon şi ne-am asumat astfel riscul de compromite şansele la titlul mondial. Cînd începem însă un nou sezon ne gîndim întotdeauna la titlul mondial. Acesta este principalul obiectiv. Însă acest sport este unul imprevizibil, şi orice se poate întîmpla oricînd. Ce ştiu sigur este că în 2009 vom folosi aceste motoare noi întregul sezon. Să sperăm că nu vom mai avea nici o problemă şi că vom începe în forţă noul an”.