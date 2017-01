„Romanian Salsa Festival”, la Mamaia

Iubitorii ritmurilor latino vor avea ocazia să se bucure, peste doar cîteva zile, de un regal de muzică şi dans, în cadrul „Romanian Salsa Festival”. Evenimentul se va desfăşura în perioada 4-10 august, în staţiunea Mamaia, fiind organizat de Asociaţia Afrolatino Productions şi Wilmark Academia de Baile. La festival vor lua parte artişti de renume internaţional: Albert Torres, cel mai mare promoter de salsa din lume, Edwin Rivera, actor, performer şi coregraful filmului „El Cantante” care îi are ca protagonşti pe Jennifer Lopez şi Marc Anthony, „Los Pambos”, cel mai renumit grup de performeri de salsa din estul Europei, Pablo şi Diana, campioni ai Spaniei la „Salsa Cabaret”, cel mai spectaculos stil de salsa, Papa Rumba, producător al „Danzarte Castellon”, „Mundo Latino”, cel mai cunoscut grup de salsa din Turcia, şi „Caiman’s Band”, grup format din Sonia Pérez Hernández (Cuba), Leo Martis (Olanda), Romulo Rodriguez (Cuba), Otto de Graaf (Olanda) şi Pierluigi Pompei (Italia). „Noi cîntăm în stil cubanez tradiţional, folosind instrumentaţia caracteristică: trompetă, ansamblu de tobe de diferite marimi şi înălţimi la care se cîntă cu mîinile, bass acustic, chitară, Cuban tres şi vocal. Am început cu muzica clasică cubaneză, ca orice formaţie tradiţională care interpretează acest tip de muzică. De-a lungul anilor, am început să ne compunem cîntecele şi să adăugam propriul condiment modern, fără a pierde legăturile cu tradiţia. Ceea ce a rezultat a fost o versiune foarte dansantă a tradiţionalului Son pe ritmuri de salsa. Muzica noastră prinde contur cu fiecare pas. Pe parcursul repetiţiilor, în studio şi pe scenă, fiecare membru al formaţiei adaugă o uşoară nuanţă, bătaie sau notă”, au declarat componenţii grupului „El Caiman”, care se vor afla pentru prima dată în România.

„Romanian Salsa Festival” este singura competiţie de gen din ţară, acreditată să trimită o pereche de dansatori la campionatul mondial, organizat anual, în Statele Unite ale Americii. Evenimentul se bucură de aprecierea atît a fanilor genului, cît şi a marelui public. Prin prezenţa invitaţilor de talie internaţională, finala concursului va fi un spectacol de clasă, făcînd cunoştinţă publicului din România cu vedete ale dansului şi muzicii afro-latino.

Mai multe informaţii, precum şi programul complet al evenimentului pot fi găsite pe site-ul www.romaniansalsafestival.com.