Romania.travel - portal oficial de turism

România va avea până la sfârşitul anului un portal oficial de turism, romania.travel, construit pe platforma site-ului de promovare realizat de biroul de turism al României de la New York şi care va conţine informaţii despre atracţiile turistice ale României. „Am avansat, avem site-ul romania.travel, la care se lucrează în permanenţă. Până la finalul anului vom avea şi portalul. Pe baza site-ului realizat de biroul de turism New York se va face platforma online a României“, a declarat ieri, într-o conferinţă, Răzvan Filipescu, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Turism (ANT). Florin Jianu, ministrul delegat pentru IMM şi Turism, căruia îi place să afirme permanent, ca şi predecesoarea lui, Maria Grapini, că vine din mediul privat, a spus că vrea ca şi la minister să impună aceleaşi reguli şi că se va face economie la realizarea portalului. „Eu vin din mediul privat şi am venit aici să impun acelaşi tip de reguli ca în mediul privat. Şi eu cred că putem face cu bani mult, mult, mult mai puţini un portal care să funcţioneze şi care să rivalizeze cu ţările din jur şi o să vedeţi în scurt timp. Nu sumele alea astronomice, să fim serioşi, trăim într-o ţară cu anumite realităţi şi nu trebuie niciodată să uităm acest lucru, şi o să vedeţi nişte lucururi întâmplându-se în următoarea perioadă, ţinând cont de tipul de realitate“, a adăugat Jianu. Filipescu a completat că portalul, chiar dacă se lucrează permanent la el, este deja accesibil, dar urmează o nouă etapă, în care va fi îmbunătăţit. „Va conţine informaţii despre România, despre circuite turistice, filmele care fac parte din noua campanie de promovare a României şi altele“, a mai spus şeful ANT.