„României îi va fi dificil să relaxeze politicile fiscale”

Relaxarea politicii fiscale va fi greu de realizat în România, în contextul actual, şi din cauza politicilor trecute, a declarat reprezentantul Fondului Monetar Internaţional (FMI) pentru România, Tonny Lybek. „Este adevărat că atunci cînd eşti în recesiune există o mulţime de idei bine intenţionate pentru a avea expansiune fiscală, dar este dificil pentru România, în contextul actual. În primul rînd, România a avut deficite bugetare mai mari chiar în ani cînd economia creştea foarte rapid. Anul trecut, economia creştea cu 7,1%, iar deficitul bugetar era de 4,9% din Produsul Intern Brut (PIB), care este foarte mare. Acest lucru este nesustenabil”, a declarat Lybek. El a mai arătat că reducerea deficitului bugetar la niveluri sustenabile este importantă pentru credibilitatea ţării. „Ceea ce am încercat să facem în programul României cu FMI, UE şi instituţiile financiare a fost să găsim un balans între trei factori, adică reducerea deficitului bugetar la un nivel sustenabil, să ne asigurăm că deficitul bugetar va putea fi finanţat, dar în acelaşi timp să fie evitate costuri foarte drastice, pentru că ar fi amplificat şi accelerat recesiunea”, a mai spus Lybek. Fondul a stabilit criterii de performanţă privind deficitul bugetar pentru primele două evaluări, din iunie şi septembrie, respectiv un nivel de 14,5 miliarde lei la jumătatea anului şi de 18,6 miliarde lei la finele primelor nouă luni. Potrivit repezentantului FMI pentru România şi Bulgaria, datele PIB sub aşteptări din primul trimestru arată că economia ar putea scădea cu mai mult de 4,1% în 2009, prognoză pe care FMI a anunţat-o după încheierea negocierilor cu autorităţile române din martie. „Cînd am venit aici, în martie, să negociem programul cu autorităţile, pe baza informaţiilor pe care le-am avut la acea vreme, am avut o proiecţie de creştere economică pentru 2009 de -4,1%, iar pentru 2010, de creştere zero. Creşterea ar putea fi chiar mai mică în acest an. Exact care va fi cifra vom afla la începutul lunii august, cînd va veni misiunea FMI pentru revizuire”, a spus Lybek. El a reiterat că FMI anticipează un declin al economiei pe parcursul anului 2009 şi în prima parte a anului 2010, iar PIB-ul va reveni pe creştere pozitivă în semestrul al doilea al anului viitor. Pentru 2010, atît FMI, cît şi Comisia Europeană anticipează că economia va stagna, Comisia Naţională de Prognoză anticipînd o creştere de 0,1%. În acelaşi timp, FMI se aşteaptă ca economia românească să-şi revină în 2011, cînd creşterea este estimată la 5%, susţinută de revigorarea cererii interne.