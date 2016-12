Românii - la muncă, Iohannis - în Florida

20:56:40 / 05 Ianuarie 2016

Teapa

Ce bine mpare ca ati luat teapa.!Votand astfel nici in 2,secole nu vom avea o directie spre UE ca prosperitate si bunastare economica.Un singur om ne a aratat calea ducand romanica pe primul loc in UE dar a fost inlaturat platind tribut pt ca a marit sal si pensiile rom si scazand taxele si impoz ....a platit cu......demisia. Astfel romanica a trecut la"normalitate" cum a declarat presedintele in mesajul de anul nou.Dar cu ce ...pret?..Unul.. Colectiv.