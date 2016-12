Românii - un popor neinformat

Centrul Internaţional Antidrog şi pentru Drepturile Omului (CIADO România) şi Asociaţia Naţională a Caselor de Cultură ale Sindicatelor din România (ANCCSR), urmare a proiectelor desfăşurate în anul 2009 - „Tinerii şi propriile lor valori”, „Artă contra drog”, „Diversitate multiculturală şi multilingvistică”, conferinţe, seminarii - la care au participat peste 500.000 de persoane la nivel naţional, au constatat că populaţia României este neinformată privind rolul instituţiilor europene, precum şi despre drepturile şi obligaţiile cetăţeanului european. De asemenea, ong-urile au atras atenţia că, în perioada campaniei electorale privind alegerea preşedintelui României, populaţia a fost foarte uşor manipulabilă de către toţi candidaţii şi a votat în mod arbitrar, necunoscând atribuţiile şi competenţele Preşedintelui, acelaşi lucru fiind valabil şi în cazul alegerilor Parlamentului, Consiliului Local şi Judeţean, Primarului. „Ar trebui să consideram că vina aparţine doar autorităţilor statului român ce nu au dezvoltat campanii de informare corectă a populaţiei, dar am constatat că nici populaţia nu-şi doreşte să fie informată, dacă informaţia nu conţine un beneficiu personal. Populaţia, în marea ei majoritate, manifestă dezinteres faţă de lucururi ce ţin de implicare în dezvoltarea comunităţii, voluntariat, acţiuni umanitare, problemele şcolilor unde învaţă copii lor, problemele tinerilor în general. Statul român, în ceea ce priveşte politicile macro pentru tineret, nu are strategii, mai ales în ceea ce priveşte alternativele de petrecere a timpului liber prin proiecte şi programe, atât la nivel naţional, cât şi local, făcând tinerii să fie dependenţi de calculator, consumatori de vicii (alcool, tutun, droguri etc.), în concluzie un tineret trist, fără să-şi regăsească locul în comunitate. În pofida solicitărilor noastre, în perioada 2007-2009, de implicare a autorităţilor centrale şi locale în proiectele şi programele europene ale organizaţiei internaţionale EURAD (Europe Against Drugs), am constatat că foarte puţine autorităţi au răspuns pozitiv. Această stare de fapt nu poate fi decât în detrimentul naţiunii române şi statul ar trebui să intervină urgent în dezvoltarea comunicării şi dialogului cu cetăţenii, folosind ca liant ONG-urile reprezentative la nivel naţional”, au declarat reprezentanţii biroului de presă al CIADO România.