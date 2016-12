Românii, „ahtiaţi” după televizor

Şi românii deţin un record în Europa, acela de a petrece cel mai mult timp în faţa televizorului, arată rezultatele raportului publicat de Institutul Francez Médiamétrie. În acelaşi studiu, UE înregistrează cea mai impresionantă creştere în acest domeniu la nivel mondial. Telespectatorii consumă, în medie, 3 ore şi 17 minute pe zi, cu un minut în plus faţă de 2011. România este lider european la această categorie, cu 5 ore şi 30 de minute petrecute de persoană, în fiecare zi. Suntem urmaţi de greci care pierd 4 ore şi 33 de minute în faţa televizorului, cu 5 minute mai mult faţă de anul de referinţă. Pe locul trei se află Spania cu 4 ore şi 6 minute. Spaniolii au mai adăugat 7 minute într-un singur an de zile. 2012 a însemnat o reîntoarcere a programelor de divertisment. Acestea au reprezentat 41% dintre programele cu audienţă maximă. Categoria ficţiune are o pondere de numai 38%. Studiul a luat în calcul 107 teritorii în perioada 2011-2012, iar creşterile cele mai mari de consum tv au fost înregistrate în ţările afectate puternic de criza economică.