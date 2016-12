Românii ar plăti în plus pentru electrocasnice cu dispozitive de siguranţă

Românii sunt preocupaţi de siguranţa casei şi sunt dispuşi să plătească mai mult pentru electrocasnice dotate cu dispozitive de siguranţă, 41% afirmând că ar plăti cu până la 100 de lei mai mult, iar 23% cu 150 de lei în plus, rezultă dintr-un studiu transmis, ieri, publicităţii. Un studiu derulat de Electrolux România la începutul lunii octombrie a arătat că românii sunt preocupaţi de siguranţa casei şi sunt dispuşi să plătească mai mult pentru electrocasnice dotate cu astfel de dispozitive. Cu toate acestea, pentru siguranţă sau termocuplă, care are rolul de a preveni accidentele care pot apărea în urma întreruperilor în furnizarea gazului metan, nu optează toţi românii, deşi aceştia susţin că siguranţa este unul dintre criteriile de care ţin cont când achiziţionează un produs electrocasnic. \"Dintre persoanele chestionate, 45% au răspuns că aragazul pe care îl deţin nu este prevăzut cu termocuple, deşi 37% dintre acestea au declarat că funcţiile de siguranţă sunt cel mai important criteriu de care ţin cont atunci când achiziţionează un aragaz. Printre celelalte aspecte pe care românii le au în vedere la achiziţia unui aragaz se numără: preţul (34%), marca (28%) şi capacitatea cuptorului (21%)\", rezultă din studiu. Un alt aspect relevat de studiu a fost faptul că, în pofida contextului economic actual, 46% dintre cei intervievaţi au afirmat ca au achiziţionat un echipament electrocasnic în ultimul an, în timp ce 30% în ultimii trei ani ani. Cel mai frecvent, românii utilizează frigiderul sau combina frigorifică (95%), aspiratorul (90%), fierul de calcat (89%) şi aragazul (87%). Studiul a fost realizat în perioada 1-15 octombrie, pe un eşantion reprezentativ de 751 de persoane.