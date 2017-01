„Românii ar trebui să decidă forma de guvernământ“

08:50:48 / 20 Decembrie 2013

Cezarismul stavrosit

Mda.Intr-o pauza de odihna ex-parlamentara,doamna isi face reintrarea in politica cu o indoiala de filozofie politica ;Ce forma de guvernamant vrea boborul.Dar,nu ne spune si optiunea ei,adica sa stim cu cine votam.Ideea doamnei ex- deputat, cu o clara expresie politica ,contine germeni de criza ,de conflicte care are toate sansele sa intre in istorie.Si ,cum Stelian Tanase ,monarhist notoriu,recunoscut,are toate sansele sa ajunga la pacanelele TVR-libera,doamna Stavrositu va avea toate sansele sa devina o permanenta colaboratoare in a promova monarhia.Acum ramane de vazut;monarhia absoluta sau monarhia constitutionala.Si cum Excelenta Sa Duda,este colonel,eu cred ca regimul adecvat gradului ,nu stiu si pregatirii lui militare,este monarhia absoluta.Romanii iubesc libertaea dar nu le displace nici jugul fara resteu.