Românii au cel mai scurt răgaz pentru a alege un fond de pensii

“Termenul de patru luni este prea scurt atît pentru implementarea fondurilor private pentru pensii (pilonul II) cît şi pentru ca românii eligibili să aleagă între ele”, a declarat directorul general al Allianz Ţiriac, Cristian Constantinescu. El a adăugat că că problema în cauză este doar una dintre cele cu care se confruntă proiectul sistemului de pensii private şi că o altă dificultate este lipsa unei armonizări între sistemele informatice ale Autorităţii Naţionale pentru Administrare Fiscală (ANAF) şi Casa Naţională de pensii şi alte Asigurări Sociale (CNPAS). Constantinescu a mai spus că problema reformei sistemului de pensii constă în modul de implementare, nu în continuarea ei.

În acelaşi context, directorul general al companiei de asigurări a spus că este prea devreme pentru o evaluare a competitivităţii de pe piaţă în urma aderării la U.E. Acesta a adăugat totuşi, că în prezent reglementarile sînt după modelul comunitar ceea ce generează un plus de echilibru, precu şi că legislaţia promovează prudenţialitatea. În schimb, fostul preşedinte al CNPAS, Mihai Şeitan, consideră că termenul de patru luni de la începutul lunii august este suficient atît pentru implementare cît şi pentru ca oamenii să poată opta pentru un fond privat de pensii. De asemenea, Şeitan a spus că sistemul informatic de administrare a transferului contribuţiilor de la stat către fondurile private va fi gata la timp. Din august, persoanele eligibile vor putea să îşi aleagă în termen de patru luni un fond de pensii private obligatorii la care să adere. În cazul în care nu au ales, vor fi transferaţi aleatoriu unui fond de pensii. În primul an de funcţionare a pilonului II al sistemului de pensii, către fonduri de pensii administrate privat vor fi transferate două procente din contribuţia la asigurările sociale de stat, contribuţia transferată urmînd să fie majorată cu 0,5% pe an, pînă la 6%, în interval de opt luni.