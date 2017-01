Românii au cheltuit un sfert de miliard de euro în magazinele online

Un sfert de miliard de euro este suma cheltuită de români, în primele şase luni ale anului 2008, în magazinele online! Potrivit statisticilor RomCard, suma este în creştere cu 60% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2007. Dintre acestea, 22,3 milioane euro au fost tranzacţionate în magazinele online care folosesc soluţia ePayment. Creşteri importante s-au înregistrat şi la numărul de tranzacţii care a ajuns la aproape 300.000, dar şi la valoarea medie a unei cumpărături care a ajuns de la 80 euro anul trecut la 92 euro în primele şase luni ale anului 2008. Clasamentul principalelor tipuri de produse achiziţionate şi plătite online cu card bancar a rămas neschimbat faţă de perioada anterioară - industria telecom, turism&transporturi, în special bilete de avion, şi retail, la această a treia categorie comercializîndu-se foarte bine produsele IT. Pe lîngă acestea, alte două segmente au înregistrat creşteri însemnate şi au demonstrat că prezintă potenţial de creştere în viitorul apropiat: asigurările online şi biletele pentru spectacole şi concerte. „Cresterea vînzărilor online de bilete pentru concerte şi spectacole se datorează atît acţiunilor culturale de acest tip care în acest an s-au înmulţit, dar şi numărului mai mare de site-uri care vînd online astfel de bilete. În ceea ce priveşte asigurările, piaţa este favorabilă, deoarece segmentul turismului înregistrează un succes uriaş în mediul online şi oricine călătoreşte în străinătate are nevoie de asigurare”, consideră Carmen Sebe, CEO GECAD ePayment. Conform informaţiilor din sistemul ePayment, vînzările online de asigurări, în special asigurări de călătorie, au crescut cu 95% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2007, în timp ce vînzările de bilete la spectacole şi concerte au crescut de peste patru ori faţă de primele şase luni ale anului 2007. Principala caracteristică a acestei perioade fost creşterea numărului de magazine, în sistemul ePayment intrînd aproape 90 de magazine noi de la începutul anului pînă acum. „Piaţa creşte pentru că avem tot mai multe magazine online şi pentru că a mai crescut şi rata de penetrare a accesului la Internet, care a depăşit 30%. Este vorba despre un trend pe care vom fi încă mult timp de acum încolo. Ceea ce lipseşte însă pieţei din România este posibilitatea de a plăti online pentru diverse servicii, de la taxe şi impozite pînă la plata abonamentelor la cablu, internet. Există cîteva servicii care pot fi plătite online, însă acestea sînt puţine şi nu acoperă nevoia reală existentă în piaţă”, apreciază Marin Mitroi, director general RomCard. GECAD ePayment este integrator de soluţii pentru comerţ electronic, lider pe piaţa românească de sisteme de plăţi online. Compania dezvoltă şi deţine în prezent trei soluţii proprietare - ePayment, Avangate şi ARMS. ePayment este dedicată exclusiv pieţei interne, tuturor persoanelor juridice care au o afacere comercială online. Avangate şi ARMS se adresează atît pieţei interne, cît şi celei internaţionale de distribuţie electronică de software.