Românii au cumpărat iPhone7 şi 7 Plus de 1.000.000 de euro în trei zile

În doar 3 zile, românii au precomandat și achitat integral peste 1.000 de device-uri iPhone 7 și 7 Plus, în valoare de 1 milion euro, pe QuickMobile.ro, retailerul care a pus la vânzare cel mai nou smartphone de la Apple. Precomenzile pentru iPhone 7 și iPhone 7 Plus au fost listate pe QuickMobile.ro începând cu data de 9 septembrie. Potrivit informațiilor retailer-ului, aceasta a fost și data cu cele mai multe achiziții, toate achitate integral. Cele mai multe precomenzi au fost făcute pentru iPhone 7 de 128 GB varinta Jet Black, iPhone 7 în varianta 32GB - Black, respectiv iPhone 7 Plus - 128GB Jet Black. Potrivit lui Tudor Țiboc, General Manager QuickMobile, peste 65% dintre clienţi au achiziţionat noul iPhone alături de accesorii de protecţie, cele mai cumpărate find sticla şi husa de protecţie, urmate de garanţia extinsă. Prețul telefoanelor este cuprins între 3.499 lei și 5.099 lei, în funcție de dotările tehnice.