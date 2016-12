Românii au epuizat în 11 minute primele bilete la Robbie Williams

Biletele pentru concertul pe care Robbie Williams îl va susţine în Piaţa Constituţiei din Bucureşti, pe 17 iulie, s-au vândut în număr mare, stabilindu-se un nou record în România: în primele 11 minute s-au achiziţionat toate tichetele promoţionale. Organizatorii evenimentului sunt Marcel Avram, East European Production şi D&D East Entertainment.

Biletele au fost puse în vânzare marţi, la ora 16.00, fiind disponibile prin reţeaua Eventim (în magazinele Germanos) şi online, pe eventim.ro. Potrivit organizatorilor, în primele 11 minute de la punerea în vânzare a biletelor s-a epuizat pachetul de tichete cu preţ redus, disponibile pentru comandă online, iar în primele 90 de minute, s-au vândut 21.500 de tichete.

Preţul biletelor diferă în funcţie de categorie. În cazul tichetelor pentru „normal circle” există o perioadă promoţională de două săptămâni, în care acestea au preţul de 140 de lei (plus taxe, exclusiv în magazinele Germanos), urmând ca preţul acestora, fie după epuizare, fie după cele două săptămâni, să fie de 175 de lei (plus taxe). De asemenea, sunt puse în vânzare bilete la „golden circle” - 430 de lei (plus taxe), „diamond circle” - 530 de lei (plus taxe) şi tribune VIP - 630 de lei (plus taxe). Organizatorii au spus că publicul a manifestat deja un interes foarte mare pentru acest eveniment şi că se aşteaptă la încasări foarte bune. Organizatorul Marcel Avram a precizat că au încercat să facă în aşa fel încât biletele să aibă preţuri accesibile pentru toată lumea.

Concertul face parte din cel de-al 11-lea turneu al artistului, „Let Me Entertain You”, pe care Robbie Williams îl desfășoară în 2015. Turneul debutează pe 25 martie, la Madrid, şi va mai include show-uri în oraşe precum Barcelona (26 martie), Paris (30 martie), Moscova (12 aprilie), Bratislava (18 aprilie) şi Tel Aviv (2 mai). Seria de concerte va include cele mai cunoscute şi de succes cântece ale lui Robbie Williams.