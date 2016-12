Românii au prins gustul plăţilor prin card

Românii au plătit prin card, în primul trimestru din acest an, taxe şi impozite locale în valoare de aproximativ 20 milioane lei, cu 388% mai mult faţă de aceeşi perioadă a anului trecut, valoarea medie a unei taxe locale achitate prin acest mijloc fiind de 279 lei, a anunţat Visa Europe. „Faţă de anul 2009, am asistat, la începutul acestui an, la o creştere extraordinară a volumului taxelor şi impozitelor plătite prin card. Achitarea impozitelor cu ajutorul cardului este avantajoasă atât pentru contribuabil, cât şi pentru administraţie. Cu cât mai multe primării implementează plata prin card pentru taxele şi dările locale, cu atât mai mult va creşte şi gradul încasării la bugetele locale”, a declarat directorul general al Visa Europe pentru România, Cătălin Creţu. În primul trimestru s-au înregistrat peste 70.000 de tranzacţii prin card pentru plata taxelor şi impozitelor locale, în creştere cu 656%, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. În luna martie s-au plătit cele mai multe taxe şi impozite locale prin card, atât din punctul de vedere al numărului, 37.275 tranzacţii, cât şi valoric - s-au plătit prin card impozite în valoare de 10,95 milioane lei.