Românii au redescoperit cinema-ul!

• Mirajul 3D • Statistica Observatorului Audiovizual European pe anul 2010 arată că încasările din cinematografie din Europa au ajuns la un nivel record de 6,45 miliarde de euro. Nivelul încasărilor se explică prin creşterea preţului biletelor şi nu a numărului de spectatori, fiind înregistrată o scădere cu 1,6% faţă de 2009, cu 967 de milioane de bilete vândute. 2010 rămâne sub impactul filmelor 3D, ce au contribuit la atragerea unei categorii noi de public. Continuarea tendinţei de a dota sălile de cinema cu tehnologie 3D s-a reflectat în creşterea preţului biletelor cu 6,8%. Megaproducţiile stereoscopice domină cele mai importante pieţe europene, cu 16, respectiv 17% din admisii în Franţa şi Germania. Rezultatele anului 2010 sunt complexe, admisiile în cinematografe au scăzut în 14 state şi au crescut în 13. Cele mai spectaculoase creşteri s-au înregistrat în Italia, cu 11% şi în Franţa, cu 5,6%. România se plasează în rândul ţărilor care îşi recâştigă publicul, numărul de bilete vândute crescând cu 23,3%, la 6,5 milioane. Încasările din cinematografie au crescut în România cu 29,2% şi au totalizat 26,4 milioane de euro. Numărul de bilete vândute a ajuns la 6,5 milioane, în creştere cu 23,3% faţă de 2009.

• Dominaţie categorică • Producţia de lungmetraje în ţările UE este însă pe un trend descendent, cu un nou record minim de 1.203 filme, inclusiv documentare. Şi cota de piaţă a filmului european a scăzut cu 25,3%, unde 68% din totalul filmelor proiectate sunt americane. Dintre producţiile cinematografice din cele 27 de ţări UE, filmele franţuzeşti au avut cei mai mulţi spectatori în Europa (9,4%), în special graţie lungmetrajului ”Petits mouchoirs” în regia lui Guillaume Canet, cu 5,4 milioane de spectatori. Susţinute de rezultatele solide ale pieţei lor naţionale, filmele italiene ocupă locul al doilea, cu 4,1%, devansându-le pe cele germane cu 3,1%.

În 2010, ”Avatar” de James Cameron s-a situat pe primul loc în topul filmelor cu cei mai mulţi spectatori în Europa, cu 43 de milioane de bilete vândute. Lungmetrajul a obţinut aproape 2,8 miliarde de dolari în box office-ul mondial, devenind producţia cu cele mai mari încasări din istoria cinematografiei. În top 5 s-au mai situat, în ordine, ”Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1”, în regia lui David Yates, cu 31,2 milioane de bilete, ”Toy Story 3” de Lee Unkrich, cu 27,5 milioane de bilete, ”Alice in Wonderland” de Tim Burton, cu 26,7 milioane de bilete şi ”Inception” de Christopher Nolan, cu 25,5 milioane de bilete. Clasamentul rămâne dominat de superproducţiile 3D americane, pe primele zece locuri în Top 20 al filmelor cu cele mai mari vânzări de bilete în cinematografele europene. În afară de ”Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1” şi ”Robin Hood”, filme cu investiţii britanice finanţate de studiouri americane, niciun alt film european nu figurează în top. Filmele europene fără participare americană cu cele mai mari vânzări de bilete sunt, în ordine, ”Les petits mouchoirs” de Guillaume Canet, cu 5,4 milioane de spectatori, horror-ul 3D german ”Resident Evil: Afterlife” în regia lui Paul W.S. Anderson, cu 5,3 milioane de spectatori, ”Benvenuti al Sud” de Luca Miniero, cu 4,9 milioane de bilete, ”Camping 2” de Fabien Onteniente, cu 4,09 milioane de bilete şi ”L\'arnacoeur” de Pascal Chaumeil, cu 4,08 milioane de bilete.

Observatorul European al Audiovizualului, înfiinţat în 1992, este un serviciu public european, compus din 36 state membre UE şi din Comunitatea Europeană. Instituţia lucrează în colaborare cu organisme partenere şi cu profesionişti din sectorul audiovizual, are sediul la Strasbourg şi funcţionează în cadrul serviciului juridic din cadrul Consiliului Europei.