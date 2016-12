Românii, campioni la consumul de sucuri „cu bule“

Reducerea TVA la alimente şi băuturi non-alcoolice de la 24% la 9% a adus în piaţa de băuturi răcoritoare o creştere continuă a consumului, media fiind de 17 - 18% în ultimul an.

Un român consumă în jur de 57 de litri de băuturi carbonatate anual, România fiind în primele 3 ţări din Europa Centrală şi de Est la consumul de sucuri "cu bule", aproape de Polonia, potrivit lui Călin Clej, director de marketing al diviziei de băuturi a PepsiCo în regiune. ”Aproximativ 65% din piaţa de băuturi răcoritoare nonalcoolice sunt carbonatate (...)” ,spune Călin Clej. Divizia de băuturi a PepsiCo din România este reprezentată de compania Quadrant-Amroq Beverages (QAB), care anul trecut a avut o cifră de afaceri de 701 milioane de lei (aproape 158 mil. euro), într-o piaţă a băuturilor nonalcoolice care se ridică la peste 5,5 miliarde de lei, conform mfinante.ro. În România, PepsiCo mai are şi o divizie de snackuri - Star Foods E.M. Piaţa se împarte în mai multe categorii, cele mai importante fiind băuturile carbonatate şi apa îmbuteliată. Majorarea consumului se vede şi în businessul cu băuturi al PepsiCo, care din 2013 este pe o pantă ascendentă. ”Este al treilea an consecutiv în care portofoliul PepsiCo din România creşte peste nivelul pieţei”, a spus Călin Clej. Vara este cel mai important moment pentru piaţa băuturilor răcoritoare carbonatate (inclusiv apă minerală), din mai şi până în septembrie realizându-se circa 60 - 65% din volumele anuale. Consumul de băuturi "cu bule" se ridică la circa 53 - 57 de litri per capita în România, ţara noastră situându-se pe podium în Europa Centrală şi de Est la acest capitol.