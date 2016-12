Românii care au salvat sute de vieți în Mediterana s-au întors acasă!

După trei luni de luptă cu valurile Mediteranei, după ce au salvat aproape o mie de vieți, polițiștii de frontieră de la bordul navei "Ștefan cel Mare" au putut spune, cu toată inima, „misiune îndeplinită". Au ajuns marți în Portul Constanța. La întoarcere au fost primiți ca niște eroi de familii. Echipajul a participat la o misiune în Marea Mediterană, pe frontiera de sud a Italiei. Ofițerii români au avut sarcina de a controla fluxul de migranți care veneau din Africa, spre Europa, în căutarea unei vieți mai bune. S-au achitat cu onoare de această datorie. Nu mai puțin de 995 de oameni care navigau, la mila sorții, cu bărci pneumatice pe valurile Mediteranei au fost salvați de membrii echipajului de pe „Ștefan cel Mare".

COPII SALVAȚI „Cel mai impresionant este când salvezi copii de doar trei luni. I-am adus pe puntea navei noastre, în siguranță. Eu și ceilalți membri ai echipajului îi priveam în ochi pe acești micuți. Îi priveam nu ca pe niște migranți, ca pe niște străini, ci ca pe semenii noștri, niște oameni cărora le-am dat o a doua șansă la viață. A fost o misiune dificilă. Au existat multe incidente, am avut foarte multe persoane salvate. Am prins și furtuni de gradul șapte. Chiar am pus la încercare nava", a declarat cms. șef Cătălin Paraschiv, comandantul navei "Ștefan cel Mare".

"MI S-A PĂRUT INCREDIBIL!" Românii au participat la dificila operațiune "Triton 2016", coordonată de agenția Frontex. Scopul lor a fost de a menține ordinea și siguranța frontierelor Uniunii Europene. Între curajoșii bărbați înrolați pentru această misiune și-a găsit locul și agentul-șef Oana Buga, singura femeie de la bordul navei „Ștefan cel Mare". „Nu am avut niciun complex, chiar dacă eram singura femeie din această misiune. A fost o onoare pentru mine și mă bucur că am avut tăria de a trece peste toate momentele dificile. Trebuie să înțelegeți că nu pot uita toate acele femei însărcinate pe care le-am luat din bărci gonflabile și pe care le-am adus la bord. Sunt curajoasă, dar nu știu dacă o să fiu vreodată la fel de curajoasă ca ele. Ele au ales să fugă pe mare către o altă țară și să sacrifice totul pentru copilul căruia îi vor da naștere. Nu știu dacă aș putea să fac ceea ce au făcut acele femei. Mi s-a părut ceva incredibil!", a declarat, cuprinsă de emoții, Oana Buga.

În cele mai grele momente, gândul lor a mers către familii. Marți, la întoarcerea acasă, cei dragi le-au fost aproape polițiștilor de frontieră. Agentul-șef adjunct George Miu spune că are trei comori în viața lui pe care le poartă mereu în inimă. Este vorba despre cele trei fetițe ale sale, care au venit să-l aștepte în terminalul de pasageri al Portului Constanța. „ Abia așteptam să le văd pe fetele mele. M-am gândit numai la ele și, așa cum mi-au spus, și ele au fost cu gândul la tatăl lor. Mă bucur că am ajuns cu bine acasă și că am îndeplinit cu succes misiunea. Am trecut prin emoții mari, am înfruntat cu această navă valuri uriașe", a mărturisit George Miu.

La revedere, Italia, bun găsit, Grecia! Poliția de Frontieră Română se pregătește pentru o nouă misiune. În cel mai scurt timp, polițiștii vor sări în sprijnul elenilor, care abia mai fac față valului de refugiați. România va detașa 62 de polițiști de frontieră, o navă militară, un autocar și cinci autospeciale de patrulare pentru zona operațională a misiunii Frontex din Grecia.

