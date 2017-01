Românii care cumpără mașini electrice pot primi aproape 6.000 de euro

Românii care vor să își cumpere mașini electrice sau hibrid, care să nu polueze atmosfera, pot beneficia de un ajutor consistent din partea statului. Ministerul Mediului a lansat în acest an pentru prima dată Programul Rabla Plus, dedicat automobilelor nepoluante, prin care românii pot primi bani pentru achiziționarea de mașini prietenoase cu mediul. Astfel, pentru achiziționarea unui vehicul electric hibrid, românii pot accesa un eco-tichet de la stat în valoare de 5.000 de lei, iar prețul voucherului urcă până la 20.000 de lei dacă autoturismul achiziționat este sută la sută electric. În plus, cei care vor să beneficieze de un eco-tichet nu sunt obligaţi să caseze o mașină veche. Totuși, cei care vor să își caseze autoturismul vechi și poluant și să își cumpere unul electric pot cumula voucherele, primind din partea statului 26.500 de lei, adică aproape 6.000 de euro.