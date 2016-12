Românii care pleacă la muncă în Anglia ar trebui să aibă la ei minimum 1.600 de lire

Românii care pleacă să muncească în Marea Britanie ar trebui să aibă cel puţin 1.600 de lire pentru cheltuielile de bază din primele două luni şi să fie atenţi în ce condiţii lucrează, pentru că munca la negru poate fi sancţionată cu până la 20.000 de lire, se arată într-un Ghid practic.

GHID PRACTIC DE INFORMARE PENTRU CETĂŢENII ROMÂNI Ghidul practic de informare pentru cetăţenii români care vor să plece în Marea Britanie, iniţiat de Confederaţia Caritas România şi The Passage, oferă informaţii utile legate de condiţiile de viaţă, piaţa muncii şi documentele necesare mutării în acest stat. În Marea Britanie, profesiile se împart în două categorii: cele reglementate prin lege, pentru care este necesară recunoaşterea diplomelor şi a calificărilor obţinute în celelalte state nereglementate, şi cele care pot fi exercitate în mod liber, fără o calificare specifică. Potrivit Raportului "European Job Mobility Bulletin", meseriile cele mai căutate de către angajatorii britanici erau: specialişti în finanţe şi vânzări, vânzători în magazine şi pieţe, personal informaţii clienţi şi vânzători stradali. Referitor la condiţiile de muncă, în Marea Britanie există trei categorii de persoane care lucrează: salariaţi, lucrători şi lucrători independenţi, iar pentru a găsi un loc de muncă este necesară o specializare clară. Angajaţii au dreptul să primească o informare scrisă cu privire la condiţiile în care se vor derula raporturile de muncă şi să fie plătiţi cel puţin la nivelul salariului minim naţional acordat pentru fiecare oră de activitate, potrivit informaţiilor din ghid.

TARIF MINIM REGLEMENTAT Tariful pe oră este de 6,50 lire pentru persoanele cu vârste de peste 21 de ani, 5,13 lire pentru cei care au între 18 şi 20 de ani, 3,79 lire pentru persoanele de 16-17 ani şi 2,73 lire pentru ucenicii care au sub 19 ani şi se află în primul an de ucenicie. Toţi lucrătorii, inclusiv cei casnici, lucrătorii în regim part-time, lucrătorii în agricultură, persoanele cu dizabilităţi, trebuie să primească cel puţin tariful minim reglementat. De asemenea, angajaţii nu pot fi forţaţi să lucreze mai mult de 48 de ore pe săptămână şi au dreptul la un concediu de cel puţin 28 de zile pe an. Legislaţia britanică prevede că angajatului trebuie să i se reţină şi să i se vireze către stat taxele şi impozitele salariale. Românii care merg să lucreze în Marea Britanie trebuie să ştie că pot apela gratuit un serviciu telefonic de asistenţă privind salarizarea şi condiţiile de muncă. Acesta este disponibil şi în limba română şi poate fi apelat la numărul 0800.917.2368, se mai arată în ghid. De asemenea, cei care vor să migreze în Marea Britanie trebuie să ţină cont de faptul că este dificil să găsească o locuinţă înainte de a avea un loc de muncă sigur. În plus, sudul Marii Britanii este mai scump decât nordul, unde preţurile la chirii sunt cu 20-30 la sută mai mici. O opţiune pentru tineri este închirierea unei singure camere, aceasta plecând de la 200 de lire pe lună în oraşele mici sau la periferia Londrei şi până la 1.000 de lire în zone centrale.

Un raport citat de iniţiatorii ghidului arată că, în 2013, 730 de cetăţeni români au fost găsiţi fără adăpost doar în Londra, reprezentând 11 la sută dintre persoanele care dormeau pe străzi în capitală. Specialiştii recomandă celor care intenţionează să plece să cunoască condiţiile de viaţă din ţara spre care se îndreaptă, precizând că, în cazul Marii Britanii, diferenţele de preţ la alimente şi medicamente sunt semnificative. Spre exemplu, pentru orice medicament prescris de medic se plătesc 7,65 lire, indiferent de costul real al acestuia. Pentru minori sau pentru persoanele de peste 60 de ani, medicamentele sunt în totalitate subvenţionate de către stat. Actele necesare pentru mutarea în Marea Britanie sunt: paşaportul sau documentul de identitate valabil UE/SEE, un card european de sănătate emis de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate din România, certificate, diplome, atestări şi referinţe privind ocuparea altor locuri de muncă (în original şi traduceri legalizate), orice alte permise şi licenţe (spre exemplu, permisul de conducere), CV-uri şi scrisori de intenţie, redactate în limba engleză.

AVERTISMENTE Iniţiatorii ghidului avertizează că cetăţenii români care pleacă în Marea Britanie pentru a munci vor putea cere ajutoare sociale doar pentru cel mult trei luni, după aceea trebuind să facă dovada că au perspective clare de angajare. Românilor li se mai recomandă să planifice un buget pentru toate cheltuielile legate de primele trei luni în afara ţării, în care ar trebui să intre: biletul de avion (200 de lire), cazarea (preţul mediu al unei garsoniere fiind de 800 de lire), hrana (200 de lire/persoană/lună), utilităţi (200 de lire), transport local (200 de lire). În aceste condiţii, se recomandă ca orice persoană care pleacă să aibă cel puţin 1.600 de lire. De asemenea, se atrage atenţia asupra agenţiilor de recrutare din România, precizându-se că multe cer comision, dar nu toate sunt de încredere. Legalitatea funcţionării lor poate fi verificată la inspectoratul teritorial de muncă în raza căruia firma îşi are sediul. "Când semnezi un contract individual de muncă în străinătate, ai grijă ca acesta să cuprindă următoarele elemente: ţara de reşedinţă, denumirea angajatorului cu toate datele de identificare: adresă, număr de telefon/fax, descrierea muncii şi a condiţiilor de muncă, durata timpului de muncă şi repaus, durata contractului individual de muncă, condiţiile de salarizare, condiţiile de transport, de locuit, condiţiile de protecţie socială", se arată în ghid. În Marea Britanie, Job Centre Plus se ocupă cu plasarea forţei de muncă şi poate ajuta migranţii, dacă aceştia au actele în regulă. Specialiştii atrag atenţia asupra faptului că pentru munca ilegală se aplică amenzi de până la 20.000 de lire atât angajatului, cât şi angajatorului. Biroul Naţional de Statistică din Marea Britanie informa, în luna august a anului trecut, că 153.000 de români şi bulgari erau angajaţi legal în Regat.