Românii, cei mai activi utilizatori ai reţelelor de socializare

Românii sunt printre cei mai activi utilizatori ai reţelelor de socializare, deşi rata de penetrare a internetului este de doar 32% în ţara noastră, comparativ cu 85% în Olanda, potrivit studiului Marketers & Consumers, Digital & Connected (MCDC), realizat de IAB Europe. Concluziile raportului se bazează pe un sondaj realizat pe un eşantion format din 32.000 de utilizatori de internet din 16 ţări, afiliate reţelei IAB Europe. Cercetarea a avut ca obiectiv studierea comportamentului online, pentru a furniza advertiserilor informaţii relevante despre internauţi. Deşi rata de penetrare a internetului în Europa de Est este sub cea din ţările din Europa Centrală, cercetarea a arătat că utilizatorii de internet est-europeni sunt mai activi pe reţelele de socializare. Astfel, potrivit MCDC, 59% dintre internauţii chestionaţi din Europa de Est şi-au actualizat profilul pe reţelele de socializare în ultima lună, comparativ cu media continentală de 52%. Ungaria are cea mai ridicată rata de implicare, cu 65%, urmată de România, cu 61%, şi Polonia, cu 56%. În plus, cei din Europa de Est petrec mai mult timp într-o sesiune online, 33% folosind web-ul pentru trei ore sau chiar mai mult. De asemenea, ei sunt mai dispuşi să accepte intermedierea când fac achiziţii online, ponderea celor care cumpără bunuri de la alţi utilizatori fiind mai mare decât a celor care le achiziţionează de pe site-uri de comerţ electronic. Rata penetrării internetului variază în intervale largi în Europa, de la 85% în Olanda, la 32% în România. Rezultatele arată că apetitul pentru divertismentul online este foarte mare în Europa de Est. Astfel, 49% dintre cei intervievaţi în Ungaria, Polonia şi România se uită la TV sau la conţinut video online, 44% ascultă radioul în timp real pe internet, 31% descarcă muzică şi 27% se joacă sau pariază online.