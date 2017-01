Românii, cei mai „slabi” cumpărători din UE

Între ce are românul în buzunar, ce cumpărături îşi permite să facă şi cum se vede asta în graficele oficiale, este cale lungă. Astfel, potrivit celor mai recente estimări ale Oficiului European de Statistică (Eurostat) publicate ieri, România s-a situat, în 2009, pe penultimul loc din UE după valoarea Produsului Intern Brut (PIB) pe cap de locuitor, cu 45% din media UE, procent exprimat la paritatea puterii de cumpărare standard (PPS). După România se află doar Bulgaria, care a înregistrat 41% din media UE-27, iar din rândul ţărilor central şi sud-est europene din afara Uniunii, România a fost depăşită de Croaţia (64%) şi Turcia (46%). Cea mai prosperă ţară membră a blocului comunitar a fost Luxemburg, unde indicatorul s-a situat cu 168% peste media Uniunii, urmată de Irlanda şi Olanda, unde PIB per capita a fost cu 31 şi, respectiv, 30 de procente mai mare faţă de media din UE. Doar 13 ţări au avut în 2009 un PIB pe locuitor exprimat în PPS mai mare faţă de media din blocul comunitar. Dintre acestea, Irlanda, Olanda, Austria, Suedia, Danemarca, Marea Britanie, Germania şi Belgia au avut un PIB pe locuitor exprimat în PPS între 15% şi 35% peste media UE. Finlanda, Franţa, Spania şi Italia au înregistrat în 2009 ceva mai puţin de 10 procente peste medie, în timp ce Cipru şi Grecia au coborât în intervalul de 10% de sub medie. În schimb, Slovenia, Cehia, Malta, Portugalia şi Slovacia au înregistrat între 10% şi 30% sub media UE, iar Ungaria, Estonia, Polonia şi Lituania au atins niveluri situate între 30% şi 50% sub medie. Din statele europene din afara blocului comunitar, Norvegia, Elveţia şi Islanda au înregistrat o valoare cu 77%, 44%, respectiv 20% peste media UE-27 în timp ce Serbia şi Albania au atins doar 37%, respectiv 27% din media UE.