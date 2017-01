Românii, certaţi cu pasta şi periuţa de dinţi

Un studiu realizat de companiile specializate în igiena orală a indicat faptul că un român foloseşte, pe an, un tub şi un sfert de pastă de dinţi, adică 125 ml, de şase ori mai puţin decît ar fi normal. Mai mult decît atît, studiile efectuate au scos la iveală faptul că românii îşi schimbă periuţa de dinţi la doi sau chiar trei ani, cînd în mod normal trebuie să facă acest lucru la trei luni odată. Medicii susţin că există cazuri în care o familie întreagă foloseşte o singură periuţă de dinţi. Dentiştii consideră că necesarul minim pentru două spălări pe zi ar fi de şase sute de mililitri, adică şase tuburi de pastă de dinţi pe an. Statisticile neplăcute la adresa igienei orale la români nu se opresc aici, deoarece dentiştii au ajuns la concluzia că aproape 90% din populaţia României are o suferinţă dentară, cel mai frecvent întîlnite fiind cariile. Starea de sănătate pe şapte semne de îmbolnăvire arată că, în ceea ce priveşte cariile, acestea au afectat 72% din populaţie, în privinţa plăcii dentare 42% din români au probleme, tartrul a afectat 58%, carii pe rădăcina dinţilor - 23 %, pete pe dinţi -37%, respiraţia urît mirositoare - 57%, iar afecţiunile gingivale, 43% din locuitorii ţării noastre. Medicii consideră că sînt necesare programele de educaţie orale. De asemenea, dentiştii susţin că accesul populaţiei la medic este destul de greoi, deoarece unui medic, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate îi alocă ca plafon 1.100 de lei pe lună, din care el trebuie să plătească toate cheltuielile. Dentiştii români susţin că această sumă este prea mică şi că nu asigură necesarul populaţiei.