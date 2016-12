Românii cheltuiesc peste 4,5 milioane de euro în vacanţe, pe Coasta de Azur

Aproximativ 20.000 de turişti români se cazează în fiecare an în hotelurile de pe Coasta de Azur şi cheltuiesc doar pe cazare şi masă peste 4,5 milioane de euro, potrivit reprezentanţilor autorităţii de turism, iar în zonă au reşedinţa în jur de 1.000 de români. Astfel, potrivit datelor Comité Regional du Tourisme (CRT) Riviera Côte d\'Azur, instituţia de stat care se ocupă cu promovarea turismului pe Coasta de Azur, cei peste 20.000 de turişti români cumulează aproximativ 60.000 de nopţi. \"Când calculăm costul unui sejur pe Coasta de Azur nu putem include şi biletul de avion, care diferă în funcţie de mai mulţi factori, cum ar fi distanţă, companie etc. Avem însă o estimare a costurilor unui sejur ţinând cont de cazare şi sumele cheltuite pe mese. Un român cheltuieşte aici 75 de euro pe zi\", a declarat Eric Doré, directorul general al CRT Riviera Côte d\'Azur. Din aceste date reiese că 60.000 de înnoptări ale turiştilor români înseamnă cheltuieli cumulate de peste 4,5 milioane de euro. Deşi numărul românilor ajunşi în zonă reprezintă o mică parte din cele 11 milioane de străini care vizitează anual Coasta se Azur, francezii cred în potenţialul pieţei româneşti, a doua ca mărime din Europa de Est din punct de vedere al numărului de vizitatori, după Rusia. \"În ceea ce-i priveşte pe români, există o particularitate de care trebuie să ţinem cont: există mulţi rezidenţi români pe Coasta de Azur, în jur de 1.000 de persoane şi, prin urmare, sunt foarte mulţi români care vin în vizită la familii, prieteni, cunoştinţe şi se cazează la aceştia\", a mai spus Doré. În afara celor 20.000 de turişti, pe Coasta de Azur mai vin în jur de 6.000 de români în vizite la cei 1.000 de rezidenţi, care nu plătesc cazare şi pentru care este greu de cuantificat cheltuielile. Durata medie a sejurului acestora este cinci nopţi. În plus, aproximativ 2.500 de români ajung şi ei în fiecare an în zonă pentru afaceri. Pentru turiştii români, Coasta de Azur este încă o destinaţie nouă şi neobişnuită. Jumătate dintre ei vin pentru prima dată în această zonă. Cei mai mulți merg în Nisa (aproape 55%), mai puţin de 20% la Cannes şi 10% ajung în Antibes. \"Sunt şi mai puţini cei care aleg Monaco, însă este adevărat că mulţi români fac excursii de o zi la Monaco. Un român din doi merge în excursie la Monaco, chiar dacă este cazat într-un alt oraş de pe Coasta de Azur. Nu ştiu câţi români şi-au cumpărat case la Monte Carlo, dar ştiu că sunt foarte mulţi miliardari ruşi care au devenit proprietari acolo\", a mai spus reprezentantul organizaţiei de promovare a Coastei de Azur. El a adăugat că românii care vin pentru prima dată pe Coasta de Azur nu ştiu că acolo sunt şi munţi şi că pot alege această destinaţie şi pentru sporturile de iarnă. Tocmai de aceea, în intervalul iulie-septembrie ajung în zonă aproximativ 60% din totalul românilor dintr-un an. Dintre românii care ajung pe Coasta de Azur, 40% merg la shopping, 50% vizitează un muzeu sau un monument şi aproape jumătate merg la plajă. În plus, 7% merg la cele 17 cazinouri din zonă. Din cele 11 milioane de turişti străini care ajung anual pe Coasta de Azur, 20% sunt italieni, 17% vin din Marea Britanie şi Irlanda şi 10% din Germania. Coasta de Azur încasează din turism aproximativ 5 miliarde de euro pe an, dintre care peste 65% provine de la turiştii străini.