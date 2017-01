Românii, codaşi în Europa la igiena dentară

Stomatologii au ajuns la concluzia că România se află pe ultimele trei locuri în Europa în ceea ce priveşte sănătatea buco-dentară. Mai mult decît atît, 95% din români au carii, iar educaţia oro-dentară lasă de dorit. Preşedintele Colegiului Medicilor Dentişti din România, Augustin Mihai, a atras atenţia că doar Turcia şi Albania ne depăşesc ca ţări în privinţa numărului de afecţiuni buco-dentare, raportat la numărul de locuitori. Dentiştii sînt de părere că, în aceste condiţii, şi în România ar trebui aplicate pedepsele practicate în alte ţări, mai exact, acelui pacient care nu îşi face controalele preventive la timp ar trebui să i se dubleze costul asigurării de sănătate. "Numai aşa românii pot fi determinaţi să facă ceva în folosul lor. Am constatat că majoritatea românilor folosesc 50 de grame de pastă de dinţi pe an, cantitate care ar trebui utilizată o dată pe lună şi îşi schimbă periuţa de dinţi o dată la doi ani, lucru pe care ar trebui să-l facă o dată la trei luni", a explicat Augustin Mihai. Caria dentară este o boală, spun medicii, nu o simplă afecţiune, iar din această cauză, tratamentul trebuie să fie complex. "Trebuie stabilit gradul de risc al cariei persoanei în cauză printr-o serie de analize complete şi printr-un program igienico-dietetic, precum şi prin monitorizarea pacientului care prezintă un grad de risc", a precizat Mihai. Acesta a explicat că sănătatea dinţilor este foarte importantă pentru că, în caz contrar, poate genera multe afecţiuni cum ar fi hepatită, ulcer, boli cardiace. "De exemplu, o femeie gravidă care are probleme cu dinţii nu poate să mănînce astfel încît copilul să poată primi toate principiile metabolice", a afirmat Augustin Mihai. Dentiştii sînt de părere că esenţială ar fi educaţia, adică controale preventive mai dese, mai multă atenţie la îngrijirea dinţilor şi, nu în ultimul rînd, oamenii ar trebui învăţaţi să păstreze rezultatele obţinute în urma unui tratament stomatologic.