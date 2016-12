Românii consumă 30 de milioane de mici în mini-vacanţa de 1 Mai

Românii mănâncă anual 440 milioane de mici, care cântăresc circa 20-25.000 de tone, mini-vacanţa de 1 mai aducând cele mai mari vânzări, având în vedere că în două-trei zile se consumă peste 1.500 de tone, ceea ce înseamnă 30 de milioane de mici, potrivit federaţiei ProAgro. "Dacă am pune cap la cap toţi aceşti mici (cantitatea consumată anual - n.r.) am ajunge până la lună şi ne-ar mai rămăne să facem înconjorul pământului de două ori", se arată într-un comunicat al federaţiei. Un român mănâncă în medie 40 de mici pe an, dacă se ia în calcul populaţia activă între 20-55 ani (11 milioane persoane, potrivit datelor INS). Consumul de mici creşte pe tot parcursul verii, însă vârful este atins în mini-vacanţa de 1 Mai, când românul mănâncă mici cât pentru o lună întreagă.