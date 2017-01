Românii consumă mai multe gaze de import

Gazele de import au o pondere de 39,3% în consumul naţional din luna martie, potrivit Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, faţă de 20-25% cât este normal. Reamintim că gazele de import costă circa 400 de dolari pe mia de metri cubi, mai mult decât dublu faţă de gazele de producţie internă, care au un preţ de 165 de lei pe mia de metri cubi. Şi în februarie situaţia a fost aceeaşi, adică importurile au reprezentat 41,2% din consum. Anul trecut, în luna februarie, gazele de import au reprezentat 22,5% din consum, iar în luna martie - 16,83%. Cauza? Facilitatea acordată combinatelor de îngrăşăminte chimice. În urmă cu trei săptămâni, Frank Hajdinjak, CEO al E.ON România, arăta că această creşte a ponderii importurilor este cauzată de faptul că nu mai există în depozite gaze de producţie internă, după ce marii consumatori, în principal combinatele de îngrăşăminte chimice, au primit doar gaze autohtone în perioada iulie 2009 - octombrie 2010. \"Am avertizat încă de acum un an că această măsură va afecta puternic coşul de gaze pentru populaţie\", a mai spus Hajdinjak. El a apreciat că preţul gazelor importate din Rusia va creşte în acest an la mai mult de 400 de dolari pe mia de metri cubi, cât este în prezent, întrucât conflictele din lumea arabă au majorat cotaţiile petroliere. Preţul gazelor pe pieţele internaţionale variază în funcţie de evoluţia cotaţiilor ţiţeiului, cu un decalaj de şase-nouă luni.