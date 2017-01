Românii continuă să simpatizeze cu SUA mai mult decît ceilalţi europeni

Cetăţenii români simpatizează Statele Unite mai mult decît alţi europeni, aprobă folosirea forţei în controlul riscurilor la nivel internaţional şi sînt mai puţin interesaţi de promovarea democraţiei în alte ţări. Acestea sînt concluziile unui sondaj de opinie realizat de German Marshall Fund, care mai relevă faptul că cetăţenii europeni rămîn rezervaţi cu privire la reînnoirea unui parteneriat transatlantic, deşi noii lideri din Marea Britanie, Franţa şi Germania promit o colaborare strînsă cu Statele Unite. Sondajul, intitulat Tendinţele Transatlantice 2007, arată că, indiferent de rezultatul alegerilor prezidenţiale din 2008 din Statele Unite, mai mult de o treime dintre europeni (35%) consideră că relaţiile se vor ameliora, iar 46% cred că ele vor rămîne neschimbate. Peste 42% dintre cetăţenii americani consideră să relaţiile se vor îmbunătăţi după alegerile prezidenţiale din 2008, spre deosebire de 37% dintre respondenţi, care cred că ele se vor menţine la fel, indiferent de rezultatul scrutinului. Printre ameninţările menţionate de cetăţenii europeni se numără încălzirea globală (85%), dependenţa energetică (78%) şi terorismul internaţional (66%), în timp ce americanii se consideră afectaţi personal de dependenţa energetică (88%), scăderea activităţii economice (80%) şi terorismul internaţional (74 la sută). Majoritatea europenilor (88%) cred că UE ar trebui să îşi asume o responsabilitate mai mare cu privire la ameninţările globale, peste 50% considerînd că ea ar trebui împărţită cu Statele Unite. Aprox. 79% dintre cetăţenii americani şi 65% dintre europeni s-au declarat îngrijoraţi şi în legătură cu rolul Rusiei şi furnizarea de armament în Orientul Mijlociu în timp ce 54% dintre americani şi 48% dintre europeni percep China mai degrabă ca pe o ameninţare economică decît ca pe o oportunitate economică. În ceea ce priveşte politica preşedintelui american George W. Bush, 77% dintre europeni se declară nemulţumiţi de aceasta, spre deosebire de 17% care o aprobă. Tendinţele transatlantice 2007, un proiect al The German Marshall Fund, din Statele Unite, a fost realizat în SUA şi 12 ţări europene, în perioada 4-23 iunie, avînd o marjă de eroare de plus sau minus trei procente. Pentru al şaselea an consecutiv, respondenţii au primit întrebări referitoare la ameninţările globale, obiectivele politicii externe, conducerea lumii şi instituţiile multilaterale.