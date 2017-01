Românii cred că „bătaia este ruptă din rai”!

Pedeapsa fizică aplicată copilului este acceptabilă şi reprezintă o formă de educare, cred peste 65% dintre români! Potrivit datelor prezentate de subsecretarul de stat Gabriela Tonk, joi, la lansarea unei campanii de sensibilizare împotriva pedepsei corporale aplicate celor mici, în primele şase luni ale anului, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului (ANPDC) a înregistrat, de la nivelul ţării, aproximativ 5.800 de cazuri de abuz împotriva celor mici, dintre care 805 au fost cazuri de abuz fizic. „Pedeapsa corporală este, în continuare, cea mai răspîndită formă de violenţă împotriva copiilor şi, ca răspuns, Consiliul Europei (CE) a lansat o campanie prin care se solicită interzicerea prin lege şi eliminarea pedepsei corporale din şcoli, sisteme penale, structuri alternative de îngrijire şi în particular, în familie”, a specificat coordonatorul Biroului de Informare al CE, Mariana Niţelea. Campania, numită “Mîinile tale ar trebui să protejeze, nu să pedepsească. Ridică mîna împotriva bătăii”, care se va desfăşura între 16 octombrie şi 10 decembrie, este organizată de ANPDC, Ministerul Educaţiei şi Consiliul Naţional al Audiovizualului şi are ca parteneri Fundaţia Scheherezade şi Biroul de Informare al CE în România. Iniţiativa este susţinută de două organizaţii ale copiilor: Consiliul Copiilor “Spune!” şi Consiliul Naţional al Elevilor, care vor promova campania în special în centrele de plasament şi în mediul rural. Campania se va desfăşura la nivel mediatic, prin promovarea unui spot TV, în instituţiile educaţionale din ţară, prin intermediul Inspectoratelor Judeţene, şi în Direcţiile Generale Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din toate judeţele. De asemenea, vor fi organizate diverse activităţi la nivel judeţean, în şcolile din mediul rural şi mediul urban, constînd în principal în discuţii între părinţi, profesori şi copii, legate de drepturile copiilor şi metodele de educare a acestora. În cadrul campaniei va fi promovat, de asemenea, telefonul copilului - 116111 - număr unic la nivel european, la care poate suna oricine observă o situaţie de violenţă împotriva unui copil. „Această campanie va fi un prilej în plus pentru noi de a aduce încă odată în atenţia cadrelor didactice că au obligativitatea de a ajuta la combaterea violenţei împotriva copiilor. Un profesor care îşi dă seama că un elev este bătut acasă, este obligat să raporteze acest lucru directorului şcolii, care va face demersurile necesare de a anunţa Protecţia Copilului”, a precizat directorul general din cadrul Ministerului Educaţiei, Liliana Preoteasa. Violenţa nu are loc doar în familie, ci şi în şcoli sau în alte servicii de îngrijire a copiilor şi nu se referă doar la violenţa fizică, ci şi la violenţa verbală, violenţa sexuală, la practicile tradiţionale dăunătoare copilului, precum căsătoriile forţate, la violenţa psihică (insulte, ignorare sau respingere). În anul 2007, au fost înregistrate de ANPDC aproape 10.000 de cazuri de abuzuri, neglijenţă şi exploatare, dintre care 1.424 au fost cazuri de abuz fizic. Iar asta în ciuda faptului că, în România, aplicarea de pedepse corporale copiilor este interzisă prin lege încă din anul 2005. La nivel mondial, peste 40 de milioane de copii cad victimă violenţei anual. Potrivit datelor UNICEF, în ultimele 12 luni, aproape 3.500 de copii sub 15 ani au murit din cauza agresiunii fizice sau a neglijării. De asemenea, un copil din 10 se confruntă cu violenţă la şcoală.