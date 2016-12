Românii cred mai mult în Regele Mihai decât în Băsescu şi Boc la un loc

Un sondaj IMAS realizat în decembrie, la comanda ziarului „Adevărul\", dezvăluie că Regele Mihai are o cotă de încredere de 25,7% în rândul românilor, în timp ce Traian Băsescu se bucură de încrederea a doar 12,9% dintre cei intervievaţi, iar Emil Boc, de 9,7%. Regele este depăşit, la capitolul încredere, doar de liderul PNL Crin Antonescu, cotat cu 27,1%. Pe categorii de vârstă, 27,8% dintre românii intervievaţi, cu vârste între 18 şi 29 de ani, au încredere în Regele Mihai. La aceeaşi categorie de vârstă, Crin Antonescu înregistrează o cotă de încredere de 25,7%, iar Victor Ponta, de 18,1%, susţine acelaşi sondaj, în timp ce Traian Băsescu este apreciat de 12,2% din tineri, iar Emil Boc, de 6,6%. La restul categoriilor de vârstă, Regele Mihai se situează pe locul doi, după liderul PNL Crin Antonescu, având 23,7% (30-44 de ani), 25,4% (45 - 59 de ani) şi 26% (peste 60 de ani). Conform sondajului IMAS, Regele Mihai conduce topul personalităţilor publice în zona Transilvania, cu o cotă de încredere de 29,4%. În aceeaşi regiune, Băsescu ar avea o cotă de încredere de 15,9%, iar Emil Boc, de 14%. În restul regiunilor istorice, Regele se clasează pe locul doi, după Antonescu. Astfel, Regele are 25,6% cotă de popularitate în Moldova, 23% în Muntenia şi 20,9% în Bucureşti. Sondajul IMAS a fost realizat în perioada 7-14 decembrie 2011, pe un eşantion de 1.039 de persoane, şi are o marjă de eroare de plus/minus 3%.