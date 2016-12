Românii cu afecțiuni endocrine, tratați ca în străinătate!

10:53:21 / 03 Septembrie 2015

Vrajeala media

Orice bolnav din Constanta -care s-a tratat la Circo&Co./in alte specialitati-care pleaca la Bucuresti(la sfatul unor cunoscatori)sa se trateze,raman siderati de "interventiile"/(diagnosticul) pus de medicii din Constanta.De fapt,chiar daca exista aparatura de ultima generatie(la stat,la privat) si in Constanta,marea problema o constituie profesionalismul scazut al medicilor din Constanta.Un amic de-al meu(care se duce in Spania la copii)are si o asigurare de sanatate privata,a fost nevoit sa se trateze in Spania.Atat la Urgente,cat si la medicul de familie(specialisti),a ramas f.placut impresionat,de modul de cum a fost tratat.Nu se face nicio diferenta intre spanioli si bolnavii...straini.In plus,acolo,in Spania, niciun medic nu-ti prescrie vreun antibiotic decat dupa ce-ti fac toate analizele,referitor la "toleranta" organismului,la acel antibiotic.