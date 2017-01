Românii cu credite în franci elveţieni protestează în Piaţa Constituţiei pentru conversie

Circa 600 de persoane cu credite în franci elveţieni s-au adunat în Piaţa Constituţiei astăzi, la prânz, solicitând autorităţilor să intervină de urgenţă în criza generată de aprecierea francului, astfel încât băncile să convertească în lei creditele în valută, la cursul istoric plus maxim 20%. Mitingul, organizat de Grupul Clienţilor cu Credite în CHF (cu circa 16.000 de membri) pe reţeaua de socializare Facebook, a reunit români din multe zone ale ţării, care au venit împreună cu familia, copiii şi prietenii, de la Bacău, Brăila, Constanţa, Cluj, Sfântu Gheorghe, Harghita, Tulcea, Baia Mare, Slatina, Piteşti, Timişoara, Oradea, Iaşi, Turda sau Galaţi. "BNR+Bănci+Clienţi=Vinovaţi! De ce doar noi suntem penalizaţi?", "Banca=Cămătar legalizat de BNR şi de Stat!", "Nu vrem banii de la stat, vrem sistem reglementat!", "BNR reglementează doar cum băncile dictează!", "Vreau rata să îmi plătesc, Copilul din ce-l hrănesc?", "Je Swiss dator vândut!", "Rate CHF la curs istoric!, "Eram educat, dar dezinformat. Banca m-a înşelat!", "Voi aveţi puterea, noi avem durerea!" sunt doar câteva dintre mesajele pe care îndatoraţii la bănci în franci elveţieni le afişează pe pancarte. Grupul a depus marţi, prin reprezentanţii săi, o cerere la Guvern, Camera Deputaţilor şi Senat, prin care propune spre dezbatere şi adoptare în regim de urgenţă, de maxim două săptămâni, un text de iniţiativă legislativă care să soluţioneze situaţia "gravă" în care să regăseşte o mare parte a clienţilor care au contractat credite în monede străine (franci elveţieni, euro sau dolari). Clienţii instituţiilor de credit cer astfel, prin măsurile propuse, ca băncile să le ofere posibilitatea de a opta pentru conversia creditelor în valută în moneda naţională, la cursul de la data semnării contractelor apreciat cu cel mult 20%, indiferent de tipul creditului, ipotecar sau de nevoi personale. Totodată, ei solicită interzicerea aplicării de către bancă a unor comisioane şi garanţii suplimentare, precum şi de costuri şi alte cheltuieli netransparente în procesul de conversie. O altă cerere este ca dobânda anuală efectivă (DAE) pentru creditul în lei să nu depăşească nivelul DAE aplicat anterior. La ora 13:20, rândurile protestatarilor s-au înmulţit la circa 2000 de persoane, aceştia scandând că nu mai achită ratele la bănci până nu se găsesc soluţii corecte astfel încât să-şi permită să plătească în continuare datoria, nu să ajungă în situaţia de a rămâne fără case. "Aşteptăm să ni se alăture cât mai multe persoane din Bucureşti şi din ţară, până la ora 16:00. Acest miting este prima acţiune pe care o organizăm pentru a susţine demersul nostru legislativ, respectiv solicitarea depusă la Guvern, Camera Deputaţilor şi Parlament. Vor urma şi altele, nu ne oprim aici, vom pune în continuare presiune şi vom boicota sediile băncilor. Băncile nu au dorit până acum să stea de vorbă cu noi ca grup, cu atât mai puţin individual", a declarat Andreea Cristoforidis, unul dintre reprezentanţii grupului şi organizator al mitingului. Protestatarii spun că băncile de la care au luat credite nu fost dispuşi niciodată la negocierea contractului de credit, fiind nevoiţi să accepte forma contractului aşa cum a fost înaintată de bancă pentru a putea accesa un împrumut pentru casă. O familie prezentă la miting, cu o fetiţă de un an şi jumătate în braţe, a ajuns în situaţia de a avea de achitat în aceste zile o rată de 4.100 de lei, faţă de 1.800 de lei la momentul contractării creditului, pentru achiziţia unui apartament. "Când am mers la bancă am cerut credit în lei, mi s-a spus că nu mă încadrez nici la lei, nici la euro, dar ofiţerul de credit mi-a spus că ne dă franci elveţieni. Atunci nici nu ştiam ce sunt francii elveţieni, dar mi s-a spus că mă încadrez şi că e foarte bine", afirmă Constantin Hrenciuc, capul acestei familii. Debitorii băncilor spun că vor reglementări exacte în "România lucrului bine făcut" şi în practică, nu doar în teorie. Protestatarii scandează "Jos Isărescu!", "Jos Mafia!", "Conversia!".