Românii cumpără mai puțin, dar cheltuie mai mult

CE ȘI CUM 2016 - încă un an bun pentru industria bunurilor de larg consum, atât din perspectiva retailerilor, cât și a producătorilor. Potrivit GfK România, a fost al doilea an consecutiv în care românii au avut un apetit crescut pentru produse mai scumpe și cheltuieli mai mari. Piața FMGC („fast moving consumer goods“ sau bunuri de larg consum) a crescut cu 3,4% față de 2015, susținută de un avans cu 3% al cumpărăturilor, dar și de un fenomen de uptrading (orientarea consumatorilor către produse superioare și, evident, mai scumpe). Spre deosebire de 2015, uptrading-ul s-a regăsit atât în comerțul modern, cât și în cel tradițional - „Românii cumpără mai rar bunuri de folosință curentă, dar cheltuie mai mult la un act de cumpărare. Reducerea frecvenței cu care oamenii merg la shopping s-a remarcat exclusiv la categoriile de alimente proaspete, în vreme ce, la produsele de îngrijire a casei, frecvența de cumpărare a crescut. În cadrul segmentului bunurilor de folosință curentă, categoriile de produse alimentare domină în continuare cheltuielile românilor (66%)“. Astfel, datele GfK arată că cel mai mare ritm de creștere l-au avut produsele de îngrijire a locuinței, băuturile și produsele de igienă personală - „Totuși, dacă luăm în considerare mărimea segmentelor, alimentele proaspete și băuturile au fost cele care au contribuit cel mai mult la creșterea pieței FMCG. Printre categoriile care au înregistrat creșteri în 2016 sunt fructele de mare și peștele, alimentele congelate, fructele exotice (avocado, rodii etc.), cidrul și șampania“.

LIDL ȘI PROFI, PE VAL De notat că retailul modern acoperă circa 57% din piața totală de FMCG din România. În 2016, jucătorii din acest sector au câștigat două puncte procentuale față de 2015. Magazinele de tip supermarket și discount au contribuit cel mai mult la avans, câștigând câte o jumătate de punct procentual fiecare. Hypermarketul rămâne însă rege, cumulând, la nivel național, mai mult de 25% din vânzările totale de FMGC pentru consum casnic. Cei de la GfK mai spun că, în comparație cu alți ani, în 2016, concentrarea retailerilor și-a mai diminuat ritmul de creștere - „Cota de piață a celor mai importanți zece retaileri s-a mărit doar cu un punct procentual (față de trei puncte în 2015). Printre cei mai activi comercianți, din perspectiva creșterii cotei de piață, se numără Lidl și Profi“. Pe de altă parte, comerțul tradițional a avut o evoluție negativă anul trecut, scăderea cu două puncte procentuale fiind determinată de reducerea frecvenței cu care românii cumpără din magazinele de gen.