Românii dau opt milioane euro în acest an pentru croaziere

Peste 9.000 de români vor pleca în acest an în excursii pe vase de croazieră şi vor plăti pe vacanţe mai mult de opt milioane de euro, după ce în 2010 cheltuielile aferente celor 8.000 de turişti au fost de 6,5 milioane de euro, potrivit agenţiilor specializate în acest tip de turism, a declarat Nicolae Demetriade, proprietarul agenţiei de turism World Travel, prin intermediul căreia vor pleca în acest an pe croaziere pe vasele companiilor Royal Caribbean, Celebrity Cruises şi Azamara peste 2.000 de români, cu 20% mai mult comparativ cu anul trecut. Potrivit acestuia, creşterea se datorează şi numărului mare de vase de croazieră introduse în exploatare de grupul Royal Caribeann pe destinaţii din Europa, dar şi lansării celor mai mari nave din lume, Oasis of the Seas şi Allure of the Seas, cu capacităţi de 5.400 pasageri şi 3.000 de membri ai echipajului. Pe cele două nave, lansate acum doi ani, respectiv anul trecut, şi care fac croaziere în Caraibe, şi-au facut vacanţele peste 100 de români, care au cheltuit, în medie, 1.000-1.200 de euro. Cele mai solicitate vacanţe la World Travel sunt croazierele în ţările nordice, pe al căror traseu este inclus şi Sankt Petersburg, dar şi circuite în America de Sud, cu plecare din Chile, până la Capul Horn, strâmtoarea Magellan, Argentina şi Uruguay. Cei care se ocupă de croaziere spun că acest tip de turism a fost tot timpul pe un trend ascendent, nu doar în România, ci în întreaga lume. Dovadă este şi numărul mare de nave care se lansează în fiecare an, din ce în ce mai mari şi cu tot mai multe facilităţi.

Cu toate creşterile din ultimii ani, nu există români care să îşi fi achiziţionat apartamente pe vase de croazieră. \"Singurul vas de croazieră care oferă această şansă este The World, unde un apartament costă între 3 şi 10 milioane de dolari. Vasul oferă proprietarilor şansa să navigheze anual în 250 de porturi din întreaga lume\", a afirmat Demetriade.

Cea mai scumpă vacanţă vândută anul trecut a fost o combinaţie de trei croaziere către un cuplu, care a durat două luni şi a costat 60.000 de euro. Cele mai solicitate destinaţii au costat însă mult mai puţin, respectiv cele pe Marea Mediterană, între 400 şi 2.500 de euro de persoană, în funcţie de tipul cabinei şi de momentul rezervării. În aceeaşi categorie se înscriu şi excursiile la fiordurile norvegiene (900-4.000 euro/persoană) şi cele din zona Scandinaviei, cu preţuri cuprinse între 700 şi 3.000 de euro. În topul vacantelor ieftine sunt croazierele în Mediterana Centrală, care durează 8 zile şi costă 299 de euro de persoană, fără transport, sau 450 de euro, cu zbor inclus.