Românii din Marea Britanie, obligaţi la garanţii?

Imigranţii proveniţi din România şi Bulgaria ar putea fi obligaţi să plătească o garanţie atunci când ajung în Marea Britanie, aceasta fiind o prevedere a reformelor radicale în domeniul imigraţiei, dezvăluite de ministrul britanic de Interne, Theresa May, scrie publicaţia ”Daily Mail”, în ediţia de ieri. Garanţia ar urma să fie returnată atunci când imigranţii părăsesc teritoriul britanic, dar numai dacă dovedesc că în timpul şederii lor nu au produs pagube serviciilor publice, cum ar fi Serviciul Naţional de Sănătate (National Health Service-NHS) sau altor componente ale protecţiei sociale. Theresa May, care a reuşit să aducă numărul de imigranţi din Marea Britanie la cel mai redus nivel din ultimul deceniu, doreşte ca garanţia pentru imigraţie (immigration bonds) să fie următoarea etapă în cadrul reformelor. Potrivit unor surse, ea intenţionează să anunţe o schemă-pilot ce vizează persoanele cu grad ridicat de risc provenite din două sau trei ţări şi care ar urma să se aplice de la finele acestui an. Astfel, imigranţii ar urma să plătească o sumă de mai multe mii de lire sterline. ”Daily Mail” subliniază că aceste măsuri fac parte dintr-un pachet menit să limiteze numărul celor veniţi din România şi Bulgaria după 1 ianuarie 2014, atunci când cetăţenii acestor ţări vor avea acces liber pe piaţa britanică a muncii. Alte măsuri împotriva acestora examinate în prezent de Guvernul britanic sunt restrângerea accesului la NHS, la subvenţiile pentru locuinţe şi la alte ajutoare sociale.

În anul 1999, Immigration & Asylum Act a oferit Guvernului de la Londra dreptul de a solicita o astfel de garanţie de la imigranţii temporari, ce putea fi reţinută definitiv, dacă ei nu plecau din Marea Britanie după expirarea vizei. Această propunere a apărut în contextul încercărilor laburiştilor de a-şi înăspri poziţia în chestiunea imigraţiei. Numărul străinilor care s-au stabilit în Marea Britanie s-a redus cu 74.000 în cele 12 luni premergătoare lunii iunie 2012. Noile iniţiative antiimigraţie ar putea fi pe placul simpatizanţilor Partidului Conservator, ministrul Theresa May gândindu-se şi la revizuirea legislaţiei drepturilor omului, inclusiv retragerea Marii Britanii din Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului, propuneri ce vor fi incluse în programul acestei formaţiuni politice. Conservatorii au mai propus şi ca imigranţii să plătească o garanţie de 1.000 de lire sterline pentru rudele lor care îi vizitează în Marea Britanie, pentru a se asigura că acestea nu îşi vor prelungi şederea, dar se pare că s-a renunţat la această idee.