Românii din străinătate vor schimbarea legii adopţiilor

Mulţi români care trăiesc în afara ţării şi vor să adopte copii din ţară vor schimbarea legii adopţiilor. Baroneasa Emma Nicholson nu este de acord şi susţine că nu e bine să-i lase pe copii să fie adoptaţi de românii din străinătate. Bogdan Panait, şeful Oficiului Naţional pentru Adopţii, a trimis în 2009 un memorandum către Guvern pentru ridicarea interdicţiei la adopţiile internaţionale şi vrea să modifice legea 273/2004 - a adopţiilor naţionale. Propunerea legislativă urmează să primească avizul Guvernului. Potrivit noii legi, românii din străinătate vor să adopte copii din România, iar dacă rudele de până la gradul IV ale copiilor din România vor să-i adopte în ţările unde îşi au domiciului, vor putea. \"Sau sunt cazuri în care un cetăţean român se căsătoreşte cu un cetăţean străin, dar cel străin nu poate adopta copilul soţiei sau soţului pentru că nu-i permite legea. Am un caz de curând al unei mame care a decedat şi i-au rămas şase copii, cu taţi diferiţi şi necunoscuţi, iar unchiul din Belgia vrea să adopte copiii. Mai am un caz al unui ambasador care e în misiune în altă ţară şi vrea să adopte copilul. Din punctul meu de vedere, orice român care locuieşte în străinătate şi nu mai are domiciliul în România are aceleaşi drepturi ca şi cei de aici\", a declarat Bogdan Panait. Baroneasa Emma Nicholson, fost raportor pentru România în problema protecţiei copiilor, nu este de acord cu aceste schimbări. \"Am o poziţie foarte clară faţă de această propunere. Este o greşeală şi îi va face rău României ca naţiune, va fi dăunătoare copiilor şi va redeschide uriaşul scandal internaţional de corupţie al adopţiilor internaţionale, care a fost închis înainte de intrarea în UE\", a declarat Emma Nicholson.