Românii fac ”senzaţie” în SUA

O echipă de poliţie din New York a fost trimisă la casa unei românce octogenare care sunase la un număr special pentru depunere de plîngeri, aceştia interpretînd în mod eronat apelul şi crezînd că femeia l-a ameninţat pe primarul Michael Bloomberg. Margareta Ionescu, de 82 de ani, sunase la numărul special 311 pentru a se plînge că tavanul ei este pătat în mod permanent de apă, din cauza vecinilor de la etajul superior. În timpul convorbirii cu operatorul liniei de telefonie, bătrîna a sugerat că ar putea să meargă la Primăria New York-ului, pentru a discuta personal cu Michael Bloomberg. În replică, o echipă de poliţie s-a prezentat în scurt timp la uşa ei, pentru a verifica dacă femeia reprezintă o ameninţare. ”Le-am spus la 311 că dacă ei nu pot să-mi rezolve problema, ar trebui să vorbesc personal cu Bloomberg, pentru că el spune tot timpul să sun la 311 dacă am o problemă. Vroiam să apelez la Bloomberg pentru că este cea mai importantă persoană din oraş”, a povestit bătrîna. Margareta Ionescu le-a explicat detectivilor problemele sale: pata de apă din tavan, uşa de la intrare care nu se închide bine, oglinda stricată din baie, subliniind că lucrurile s-au înrăutăţit după ce a fost nevoită să se interneze o perioadă în spital. ”Totul se prăbuşeşte în jurul meu. Dar mintea mea este perfectă”, a subliniat bătrîna. Românca a mai spus că nu s-a gîndit niciun moment să-l ameninţe pe primarul Bloomberg, deoarece îl simpatizează. Femeia a adăugat că nu vede cum ar putea reprezenta un pericol pentru cineva, din moment ce se deplasează cu ajutorul unui baston.

Un alt român se dovedeşte a fi însă o ameninţare mai serioasă. Lucian Nanău, care a locuit în Chicago, este căutat de FBI în legătură cu o fraudă internaţională pusă la cale de o reţea infracţională ce operează din România. Bărbatul în vîrstă de 44 de ani a fost acuzat de fraudă în domeniul comunicaţiilor, în decembrie 2006 şi este urmărit la nivel internaţional din acea perioadă. Românul s-a numărat printre 20 de suspecţi care ar fi păcălit clienţii mai multor site-uri de licitaţii online. Victimele erau informate că au cîştigat o licitaţie şi li se cerea să plătească în avans suma datorată, prin Western Union. Lucian Nanău şi partenerii săi încasau banii, însă clienţii site-urilor nu primeau obiectele pentru care au licitat. Peste două mii de persoane au fost păcălite astfel, iar paguba se ridică la cinci milioane de dolari. FBI le cere celor care îl văd pe român să contacteze autorităţile. Suspectul a fost descris ca avînd aproximativ 1,80 metri înălţime, constituţie medie, şaten, cu ochi căprui. Lucian Nanău are o cicatrice pe obrazul stîng, de la colţul ochiului pînă spre bărbie.