Românii folosesc din ce în ce mai mult cardul

Valoarea comerţului electronic cu plata online prin carduri bancare a crescut în prima jumătate a anului cu 68% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, la 43,5 milioane de euro, iar numărul tranzacţiilor a fost de 570.000, potrivit datelor RomCard, citate de compania Gecad ePayment. RomCard este procesatorul tranzacţiilor cu carduri în România şi are 150 de comercianţi activi certificaţi în sistemul 3D Secure. „Evoluţia pieţei este una firească, mai ales în contextul economic actual. Comercianţii sînt nevoiţi să scadă costurile, iar una dintre metodele cele mai eficiente este abordarea internetului ca şi piaţă de desfacere cu cheltuieli mult mai mici de personal, întreţinere, logistică, etc. De asemenea, s-au înmulţit ofertele în toate magazinele, indiferent de domeniu, acesta fiind un alt motiv pentru evoluţia atît de bună înregistrată în această primă jumătate de an, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2008”, a declarat, într-un comunicat, directorul general al RomCard, Marin Mitroi. În primele şase luni, cea mai mare creştere ca număr de tranzacţii, respectiv 158%, a fost înregistrată de segmentul turismului şi transporturilor, urmat de sectorul telecomunicaţiilor şi serviciilor, care a urcat cu aproximativ 85% şi de etail non-IT cu 67%, conform statisticilor integratorului de soluţii pentru comerţ electronic Gecad ePayment. Singurul segment care a înregistrat o scădere uşoară faţă de prime şase luni ale anului trecut a fost sectorul de retail cu produse IT, numărul tranzacţiilor fiind în coborîre cu 2%, mai ales pe fondul vînzărilor mai mici din trimestrul al doilea al anului. Vînzările online totale din al doilea trimestru al anului au depăşit volumul înregistrat în primul trimestru cu 34%, ajungînd la 25 milioane euro. Comerţul electronic cu plata online prin card bancar a crescut anul trecut cu 53% faţă de 2007, ajungînd la 53,1 milioane de euro şi un număr de 652.000 tranzacţii.